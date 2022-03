Folge des Ukraine-Angriffs : Raus aus Russland

Noch vor Kurzem war die IT-Wirtschaft eine der großen Hoffnungen der russischen Wirtschaft. Erfolgreiche Konzerne wie Yandex hatten Pläne, mit selbstfahrenden Autos den Weltmarkt zu erobern; in Russland gegründete Start-ups wurden im Westen aufgekauft. Die auf Sowjetzeiten zurückgehende Stärke der naturwissenschaftlichen Ausbildung brachte viele gute Programmierer hervor. Nun gehören sie neben Regimekritikern und Journalisten zu denen, die Russland so schnell wie möglich verlassen wollen; busseweise fahren sie über die Grenze nach Estland oder fliegen, wenn sie ein Ticket ergattern können, in eines der wenigen noch verfügbaren Ziele, nach Armenien, Usbekistan, Israel oder in die Türkei – ohne Aussicht auf baldige Rückkehr.

Russische IT-Unternehmer aus baltischen Ländern chartern ganze Flugzeuge, um russische Fachkräfte nach Armenien auszufliegen. In Georgien sind in den vergangenen Tagen nach Regierungsangaben rund 25.000 Russen angekommen, in Armenien sollen es jeden Tag rund 6000 Russen und Ukrainer sein. Fachleute schätzen, dass seit Kriegsausbruch bis zu 300.000 Russen das Land verlassen haben.

Enttäuscht vom Westen

Zurück bleiben die, die nicht wegkönnen, weil sie etwa die Großeltern nicht zurücklassen wollen, die auch für die Kinderbetreuung wichtig sind. Auch unter ihnen sind gut ausgebildete, junge Leute, die in der EU studiert haben und dort ihren Urlaub verbrachten, die sich nun für den Kreml und seinen Krieg schämen. Sie sind zutiefst deprimiert, aber auch enttäuscht vom Westen, von dem sie sich zu Unrecht bestraft fühlen – sie berichten von krebskranken Bekannten, die von einer deutschen Klinik abgewiesen worden seien; sie verstehen nicht, warum auch wissenschaftliche Austauschprojekte gestoppt werden, und sie fürchten, dass sie künftig in Europa nicht mehr willkommen sein werden.

Bei vielen anderen Russen scheinen die Folgen des Krieges dagegen noch nicht angekommen zu sein. Ende vergangener Woche, kurz bevor die F.A.Z. wie andere westliche Medien ihre Korrespondenten aus Russland abzog, als der Rubel längst dramatisch abgestürzt war, konnte man in einem Einkaufszen­trum viele unbekümmerte Moskauer beim Shoppen antreffen. Etwa eine Frau mittleren Alters aus einem Vorort Moskaus, die ihren freien Tag damit verbrachte, die Schaufenster der noch vertretenen Westmarken zu besichtigen. Ihre Stimmung sei zwar ein „bisschen depressiv“, sagte sie, wegen des Rubelverfalls. Aber die „Spezialoperation“, wie den Krieg in Russland nennen muss, wer keine Gefängnisstrafe riskieren will, sei wohl nötig, auch wenn sie den Grund noch nicht ganz verstehe. Aber im Kreml wisse man sicher mehr, habe „mehr Weitblick“ als das Volk. „Vielleicht besiegen wir irgendwann alle, und dann wird es uns gut gehen“, sagte die Frau lächelnd. Auch eine junge Frau, die gerade ihre Oma zum Bahnhof begleitete, gab an, von einer Krise bisher nichts zu spüren. Das Problem sei vor allem das „inadäquate Verhalten“ der Russen, die am letzten Öffnungstag von Ikea , das für drei Monate seine Aktivitäten in Russland eingestellt hat, das Möbelhaus gestürmt hätten. Ansonsten sei die wirtschaftliche Lage bisher nicht schlimm: „Wir überleben alles.“

Nationalisierung westlicher Firmen

Was mit den vielen Ikea-Lagern, McDonald’s - und Starbucks -Filialen passieren wird, die nun in Russland schließen, ist noch völlig unklar. Die russische Regierung bereitet derzeit ein Gesetz vor, das es ermöglichen soll, Eigentum ausländischer Unternehmen, die das Land verlassen, zu nationalisieren. Laut Wirtschaftsministerium sollen die Firmen auf diese Weise, also mit angedrohter Enteignung, zum Bleiben bewogen werden. Die Zeitung „Iswestija“ berichtete von einer Liste von Unternehmen, die schon als Ziele auserkoren seien, darunter VW, Apple, Ikea, Microsoft, Shell, Porsche und H&M.