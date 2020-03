Folgen des Coronavirus : Dax sinkt zeitweise um 4 Prozent – Bundesanleihe nahe Rekordhoch

Coronavirus : Wirtschaftsanalysten hoffen auf Hilfe der Politik

An der Börse greift die Angst vor einem Konjunkturabschwung um sich, der Dax rutschte am Freitag auf einen Tiefpunkt. Der Dax rutschte am Freitag um bis zu 4,1 Prozent auf 11.455 Punkte. Damit notierte er so tief wie seit Mitte August 2019 nicht mehr. Hilfsmaßnahmen seitens der Geld- und Finanzpolitik sei nun dringend nötig.