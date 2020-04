Rettung der Weltwirtschaft : Die Dosis macht das Gift

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mobilisieren die Staaten schwindelerregend hohe Beträge. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds haben Regierungen weltweit mehr als 7 Billionen Euro unter anderem in Form von zusätzlichen Staatsausgaben, Steuererleichterungen, Krediten sowie Garantien und Bürgschaften bereitgestellt. Hinzu kommen Ankaufprogramme der Zentralbanken über noch einmal mehrere Billionen Euro. Es besteht kein Zweifel an der Notwendigkeit, in heruntergefahrenen Volkswirtschaften großzügige Hilfen bereitzustellen, um einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern.

Aber der Einsatz großer Beträge geht mit Risiken und Nebenwirkungen einher, und auch für die Wirksamkeit expansiver Geld- und Finanzpolitik gilt das Prinzip: Die Dosis macht das Gift.

In nicht wenigen Ländern wird die Staatsverschuldung Niveaus erreichen, die den finanzpolitischen Handlungsspielraum auf lange Zeit beschränken; in dem einen oder anderen Fall wird sich ganz grundsätzlich die Frage nach der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung stellen. Die gerade für zahlreiche Entwicklungsländer beschlossenen Stundungen von Zinszahlungen auf Staatsschulden geben einen Vorgeschmack auf Diskussionen, die in den kommenden Jahren häufiger geführt werden dürften.

Um Staatshaushalte zu entlasten, ist die Verlockung groß, zumindest vorübergehend Entlastung durch umfangreiche Staatsanleihekäufe der Zentralbanken zu schaffen. Das geschieht in der laufenden Krise unter anderem in den Vereinigten Staaten und in der Eurozone. In Großbritannien ist die Bank of England zur direkten Finanzierung des Staatshaushalts übergegangen.

Große Zustimmung von der Börse

Auch hier muss die Frage nach den längerfristigen Folgen gestattet sein, denn die Erfahrungen seit der Finanzkrise lehren, dass selbst in Jahren guter Konjunktur eine Reduzierung der Anleihebestände in den Zentralbankbilanzen kaum nachhaltig möglich ist. Eine solche Politik sichert nicht nur aus der Sicht von Regierungen die Möglichkeit, sich nahezu nach Belieben zu verschulden, und wird daher unter anderem von Ökonomen befürwortet, die meinen, nahezu alle wirtschaftliche Probleme ließen sich durch Zuschütten mit Geld aus der Welt schaffen.

Auf große Zustimmung stößt der geldpolitische Aktionismus naturgemäß auch in der Finanzbranche, denn er sichert die Besitzer von Staatsanleihen vor Verlusten. Das hilft auch anderen Wertpapiermärkten. Ob ein dauerhaft neues Regime der Zentralbanken langfristig für deren gesetzlich verbriefte Unabhängigkeit und für eine Geldpolitik, die nicht nur für Regierungen und Anleihebesitzer gemacht werden sollte, gut wäre, lässt sich in Zweifel ziehen.

Wie schnell sich die Weltwirtschaft nach schrittweisen Lockerungen in den einzelnen Ländern erholt, kann heute niemand vernünftig prognostizieren. Zwischen einem positiven Szenario, das eine rasche Belebung der Binnenwirtschaften und eine sich bald daran anschließende Beschleunigung des Welthandels vorsieht, und einem düsteren Szenario, in dem die Weltwirtschaft durch eine Kombination aus neuen Infektionswellen, Nationalismus und Protektionismus in einer lähmenden Krise gefangen bleibt, existiert viel Platz für Zwischentöne. Das Tempo der Erholung wird auch von der Bereitschaft der Regierungen abhängen, die der Marktwirtschaft innewohnende Flexibilität und Dynamik möglichst wenig zu hemmen. Natürlich ist es erschreckend, wenn 22 Millionen Amerikaner in nur vier Wochen ihren Arbeitsplatz verlieren. Aber die Vereinigten Staaten sind in den vergangenen Jahrzehnten in der Lage gewesen, in einem Aufschwung viele neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Ein völlig falsches Signal wäre es jedenfalls, wenn Regierungen, die heute in der Gesundheitspolitik mindestens an die Grenzen ihrer Kapazitäten gelangen, sich anschließend auch noch längerfristig als Experten in Wirtschaftslenkung versuchen wollten. Stattdessen wird Bescheidenheit gefragt sein. Wie Bundesbankpräsident Jens Weidmann dieser Tage sagte, wird sich an die finanz- und geldpolitische Großzügigkeit dieser Wochen eine Phase anschließen, in der Staaten die Reduzierung von Schulden ins Auge fassen müssen. Nicht alles, was wünschbar erscheint, ist dann noch finanzierbar.

Je langsamer die Früchte eines neuen Wirtschaftswachstums reifen, umso mehr Debatten werden um die Verteilung vorhandener Früchte entstehen. Sie finden nicht nur in Staaten statt, sondern auch zwischen Staaten. Beobachten lässt sich in der Eurozone hinter dem Streit um Eurobonds eine Debatte, in der sich der in der Krise selbstverständliche Wunsch nach Hilfen für besonders betroffene Länder mit grundsätzlichen Verteilungsfragen zwischen Nord und Süd vermischt. Weder für das politische und gesellschaftliche Klima in Europa noch für die wirtschaftliche Erholung wäre es hilfreich, diese Konflikte einfach mit noch mehr Billionen zuschütten zu wollen. Auch hier macht die Dosis das Gift.