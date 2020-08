Konjunktur : Amerika steckt fest in der Krise

Die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten sinkt zwar, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Die Hilfen für die Betroffenen laufen in Kürze aus. Was kommt dann?

Die Erholung der amerikanischen Wirtschaft hat sich deutlich verlangsamt. Darauf deuten die jüngsten Arbeitsmarktdaten hin. Unternehmen und andere Arbeitgeber haben unterm Strich im Juli 1,8 Millionen Arbeitsplätze besetzt. Damit sank die Arbeitslosenquote von 11,1 Prozent auf 10,2 Prozent. Bevor die Corona-Krise die Vereinigten Staaten traf, hatte die Arbeitslosenquote mit 3,5 Prozent auf einem 50-Jahres-Tief gelegen. Im Juni noch hatte die Beschäftigung um knapp 5 Millionen zugenommen.

Nach einem dramatischen Konjunktureinbruch im März und April erholte sich der Arbeitsmarkt im Mai und Juni kräftig, weil viele Firmen nach Aufhebung von Geschäftsbeschränkungen ihre Arbeitnehmer zurückriefen. Dieser Prozess verlangsamte sich in den vergangenen Wochen, nachdem die Ausbreitung der Pandemie in vielen Regionen der Vereinigten Staaten die Geschäftstätigkeit abermals erlahmen ließ. Die amerikanische Wirtschaft hat knapp die Hälfte der durch die Pandemie-Krise ausgelösten Arbeitslosigkeit wettgemacht.

Die nachlassenden Erfolge in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gewinnen an politischer Brisanz, weil die im Rettungspaket der Regierung beschlossene Arbeitslosenhilfe ausgelaufen ist. Arbeitslose Amerikaner hatten bis Ende Juli zusätzlich zu der Arbeitslosenhilfe ihres Bundesstaats 600 Dollar in der Woche bekommen. Das Weiße Haus und die Parteien im Kongress haben sich bisher nicht auf eine Fortführung des Programms verständigen können. Republikaner halten die Arbeitslosenhilfe für zu hoch und wollen zudem eine Billion Dollar weniger in ein neues Rettungspaket stecken als die Demokraten. Diese beharren auf einer Fortsetzung der Arbeitslosenhilfe durch den Bund und befürworten ein Rettungspaket im Volumen von drei Billionen Dollar. Der Führer der Republikaner Mitch McConnell hat angekündigt, einem Kompromiss zwischen Weißem Haus und Demokraten zuzustimmen, an dem aktuell offenbar gearbeitet wird.

Die Zeit drängt: Ohne Bundeshilfe sind Arbeitslose im Schnitt auf rund 330 Dollar in der Woche angewiesen. Die Hilfe fällt je nach Bundesstaat unterschiedlich hoch aus und wird unterschiedlich lange gewährt. Für viele Familien wird die Lage prekär, weil sie vor allem ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Im Land gelten unterschiedliche angesichts der Pandemie erlassene Mieterschutz-Regeln, die die Familien vor einer Kündigung ihrer Wohnung bewahrt haben. Viele dieser Regeln laufen jetzt aus.

Eine Gruppe von Forschern renommierter Hochschulen wie Princeton und MIT hat jetzt eine Studie vorgelegt, der zufolge in den kommenden Monaten 30 bis 40 Millionen Mieter ihr Dach über dem Kopf verlieren könnten im Zuge von Räumungen, die durch fehlende Mietzahlungen ausgelöst werden. In gewöhnlichen Jahren kommt es zu 3,7 Millionen Zwangsräumungen im Jahr. Amerika verzeichnet rund 100 Millionen Menschen in Mietimmobilien. Ausbleibende Zahlungen bedrohten auch Immobilienbesitzer, die Probleme bekommen könnten, ihre Immobilien-Kredite zu bedienen, warnen die Forscher.

Die Fragilität der Lage zeigt sich in den jüngsten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe: In der letzten Juliwoche waren es 1,2 Millionen. Das ist zwar der niedrigste Wert seit Anfang März, aber im historischen Langzeitvergleich höher als in den meisten Rezessionen, die das Land bisher ereilt hatten. Insgesamt erhalten 16 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe der Bundesstaaten.

Am Arbeitsmarkt zeigt sich deutlich, dass das Virus den Verlauf der Konjunktur bestimmt. Die Zahlen sind am schlechtesten, wo die Anzahl der positiv Getesteten besonders schnell gewachsen ist. Die lokalen Arbeitsmärkte der Bundesstaaten mit im Juli wachsenden Infektionszahlen wie Texas und Arizona erholten sich langsamer als diejenigen in Bundesstaaten wie New York, denen nach dramatischen Zahlen in der ersten Welle die Eindämmung der Pandemie besser gelungen ist. Die in Teilen des Landes wieder nachlassende Geschäftstätigkeit ist nicht in erster Linie auf neue Beschränkungen der regionalen Regierungen zurückzuführen. Das legt eine Studie des Ökonomen Austan Goolsbee nahe. Das lässt den Schluss zu, dass die meisten Konsumenten schlicht Angst haben, einkaufen zu gehen. Die schleppende Erholung hat zur Folge, dass viele Arbeitnehmer zum zweiten Mal arbeitslos geworden sind, nachdem sie zuvor an ihren Arbeitsplatz zurückgerufen worden waren.