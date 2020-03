Folgen der Corona-Pandemie : Heil: 470.000 Betriebe haben Kurzarbeit angezeigt

Aktualisiert am

Bundesweit haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) ungefähr 470.000 Betriebe Kurzarbeit wegen des Coronavirus angekündigt. Mit der Anzeige von Kurzarbeit starten die Betriebe das formale Verfahren, damit Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten.

Die Anzeigen kämen aus nahezu allen Branchen, teilte die Behörde gerade mit. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte in Berlin, sehr viele kämen aus dem Bereich Gastgewerbe und Handel. „Dadurch behalten Millionen von Beschäftigten ihren Job“, sagte Heil.

Wie viele Arbeitnehmer in den Betrieben davon betroffen sein werden, erfasst die BA in ihrer Statistik erst, wenn tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Die Bundesregierung rechnet mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten, die in diesem Jahr auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 zeigten nach Angaben der BA im Schnitt ungefähr 1300 Betriebe pro Monat Kurzarbeit an. Im Februar diess Jahres betrug die Zahl der Kurzarbeitsanzeigen noch 1900. Die Nachfrage sei in allen Bundesländern hoch, teilte die BA weiter mit.

„Kurzarbeit ist das Mittel der Wahl“

„Die Bewältigung der Corona-Krise wird ein historischer Kraftakt“, betonte wiederum Heil: „Wir sind dieser Krise ausgesetzt – aber nicht ausgeliefert.“ Trotz vieler Sorgen und Unsicherheiten „haben wir auch Anlass zur Zuversicht“. Deutschland verfüge über einen der „stärksten Sozialstaaten der Welt und wir haben in guten Zeiten Rücklagen gebildet für schwere Zeiten“, so Heil. Zudem sagte er: „Wir haben eine krisenfeste Demokratie, die in kürzester Zeit ein umfangreiches Schutzprogramm auf den Weg gebracht hat.“

„Kurzarbeit ist das Mittel der Wahl in dieser historischen Herausforderung für Wirtschaft und Arbeitsmarkt“, sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele: „Wir helfen Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten und sichern die Arbeitsplätze der Menschen. Die Bundesagentur für Arbeit ist damit ein wichtiger Stabilitätsanker für Wirtschaft und Sozialstaat.“

CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß rechnet mit mehr als vier Millionen Kurzarbeitern. Der Rekordwert von 1,4 Millionen Kurzarbeitern im Frühjahr 2009 werde möglicherweise verdreifacht, sagte Weiß.