Folge der Energiekrise : Vorfahrt für die Kohlezüge

Beansprucht Vorfahrt auf der Strecke: Kohlezug beim Einfahren in ein Kraftwerk in Wellesweiler im Saarland Bild: dpa

Auch bei der Deutschen Bahn macht man eine Rolle rückwärts und kehrt zum „Brot-und-Butter-Geschäft“ zurück, wenn es die Energiekrise gebietet. Tausend Kohlewagen zerrte der Staatskonzern in den vergangenen Wochen zu diesem Zwecke von den Abstellgleisen, auf die sie in den vergangenen Jahren gestellt worden waren. Zum Glück war man noch nicht dazu gekommen, sie zu entsorgen.

Seit einigen Wochen schon kommen sie zum Einsatz, aber am Mittwoch war der Einsatz besonders symbolträchtig: Da transportierten sie Steinkohle aus den Niederlanden bis in den saarländischen Ort Neunkirchen-Wellesweiler. Dort wird Steinkohle entladen und über eine Förderanlage ins nahe gelegene Kraftwerk Bexbach gebracht, das am Freitag wieder ans Netz kommen soll. „Wir reaktivieren gerade in einer einmaligen Jahrhundertaktion alle Kohlewagen, die wir irgendwo noch haben, um die Transporte durchführen zu können“, berichtet Sigrid Nikutta, Chefin von DB Cargo , im Gespräch mit der F.A.Z. Das ist aufwendig: Die Wagen mussten teilweise mit „Flüsterbremsen“ nachgerüstet werden, um den höheren technischen Anforderungen gerecht zu werden. „Eigentlich haben wir uns darauf eingestellt, dass der Kohleverkehr der Vergangenheit angehört“, sagt die Managerin. Doch mit der Energiekrise infolge des Ukrainekriegs sei alles anders.

Nun fahren also wieder ausgemusterte Wagen auf dem ohnehin schon überlasteten Schienennetz. Aber die Energiekrise hat schon so manchen Tribut gefordert: Nun müssen schließlich auch die umstrittenen Kohlekraftwerke wieder ans Netz, um nach dem Wegfall des russischen Gases im Winter die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Die Pressemeldung der Deutschen Bahn am Mittwochmorgen klang jedenfalls wie aus einer längst überwunden geglaubten Zeit: „Die Versorgung mit Steinkohle per Güterzug läuft planmäßig an“, wurde dort verkündet. Bundesweit sind bereits zwei Meiler aus der Reserve ans Netz gegangen. An diesem Freitag kommt das Kraftwerk Bexbach hinzu. Das Kraftwerk Weiher in der Saar-Gemeinde Quierschied soll am kommenden Montag folgen.

Vorfahrt für die Energietransporte

Das hat nicht nur Folgen für die betroffenen Regionen, sondern auch für die Deutsche Bahn und ihre Kunden. Nach einer im August erlassenen Rechtsverordnung des Bundes haben Transporte von Mineralöl, Gas und Kohle auf der Schiene vorübergehend Vorrang, um sicherzustellen, dass die Kraftwerke auch mit ausreichend Kohle versorgt werden können. „Das ist nötig, weil unser Schienennetz bereits stark ausgelastet ist“, sagte Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. „Ausfälle oder Verspätungen können daher nicht seriös ausgeschlossen werden. Gleichzeitig kann es uns nur gemeinsam gelingen, die Versorgung der Kohlekraftwerke sicherzustellen.“

Das hat es bisher noch nie gegeben: Läuft alles nach Plan, haben in Deutschland grundsätzlich die flotten Personenzüge Vorfahrt, erst dann kommen die wesentlich schwerfälligeren Güterzüge. Bei den Energietransporten wird es erstmals umgekehrt sein, schon weil die Kohlekraftwerke nicht leerlaufen dürfen. Hinzu kommt: „Kohlezüge sind die schwersten Züge, die wir in unserer Infrastruktur haben“, sagt Nikutta. „Es ist sehr energie- und zeitaufwendig, sie abzubremsen und wieder anzufahren. Deshalb muss es freie Fahrt für diese Transporte geben – auch im Interesse des gesamten Schienenverkehrs.“

„Wir fahren so schnell wie möglich“

Das ist auch deshalb nicht unwichtig, weil einige der Transporte durch hochfrequentierte Korridore zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen durchmüssen – und das mehrmals am Tag. Für die beiden Saar-Werke plant die Bahn mit bis zu 25 Zügen pro Woche. DB-Cargo-Chefin Nikutta beruhigt jedoch: Wir fahren so gut, so schnell und so viel wie möglich.“ Wie alle anderen Züge auch, nutzen auch Kohletransporte Fahrplantrassen, also gewissermaßen freie Slots. Es komme nur im Konfliktfall mit anderen Trassen zu einer Priorisierung. „Bisher konnten die Mitarbeiter der Infrastruktur die Kohlezüge in das bestehende System einarbeiten“, erläutert sie. Das liege auch daran, dass die schiere Anzahl der Kohlezüge bei der Masse an Fern- und Regionalzügen, S-Bahnen und Güterzügen kaum ins Gewicht falle. „Bei Verspätungen kann es natürlich zu einer Priorisierung kommen, aber das werden Einzelfälle sein.“

Auch das Netzwerk europäischer Eisenbahnen sieht das Hauptproblem nicht in den Kohletransporten an sich: „In der ganzen vergangenen Woche gab es 50 bevorrechtigte Züge. Das ist nicht viel bei täglich 5000 Güterzügen“, betonte Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbandes Die Güterbahnen. Das größte Problem sei und bleibe „der unplanmäßige Betrieb“ auf dem DB-Netz.

Bei Volllastbetrieb brauchen die beiden Saar-Kraftwerke laut Steag jeweils 6000 Tonnen Kohle am Tag. Rechnerisch könnten sie bis zu vier Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Der Energiekonzern bezieht seine Kohle aus den USA, Kolumbien und Südafrika. Sie kommt mit Schiffen nach Europa in die Niederlande. Von den Überseehäfen Rotterdam und Amsterdam wird sie mit Güterzügen an die Standorte gebracht. Je nach Witterung wird das noch gewaltige Anstrengungen mit sich bringen. In den vergangenen Wintern hatte die Bahn immer wieder mit eingefrorenen Gleisen zu kämpfen. Aber Nikutta gibt sich optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass wir alle Kraftwerke, die von uns Transporte gebrauchen können, vollumfänglich bedienen können.“