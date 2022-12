Staatliche Förderung : Weniger Zuschuss für Häuser und Elektroautos

Häufig haben die Bürger sie schon fest in ihre Kalkulation eingepreist: die Zuschüsse, mit denen die Bundesregierung den Umstieg auf umweltfreundliche Technologien fördert. Bis zu 6000 Euro erhalten aktuell etwa Käufer eines Elektroautos vom Bund als „Umweltbonus“, hinzu kommen 3000 Euro vom Hersteller. Bei einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro sind 9000 Euro Zuschuss nicht wenig. Wenn es darum geht, Neubauten oder ältere Häuser energieeffizienter zu machen, geht es um noch größere Summen. Mehrere zehntausend Euro Förderung sind je nach Umfang der Arbeiten keine Seltenheit.

Doch die Zeiten, in denen die Mittel nur so sprudelten, sind vorbei. Der Bund wird sparsamer, die Töpfe sind nicht mehr so üppig gefüllt wie in diesem Jahr. Wer seinen Antrag zu spät einreicht, könnte leer ausgehen.

Beispiel Sanierungen: Als Ende Juli feststand, wie viel Geld es von 2023 an für die Bundesförderung effiziente Gebäude, kurz BEG, geben wird, verkaufte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) die Zahlen noch als großen Erfolg. 14 Milliarden Euro jährlich, davon 13 Milliarden Euro für energetische Sanierungen und eine Milliarde für Neubauten: „In Zukunft bekommt der oder die Einzelne etwas weniger an Förderung als vorher, aber dafür können viele Menschen von den Förderprogrammen profitieren“, sagte Habeck damals. In Relation zu den acht Milliarden Euro für Sanierungen aus dem Jahr 2021 war das in der Tat viel. Gemessen an den in diesem Jahr bewilligten Summen wird die Förderung aber deutlich zurückgehen.

Nur noch 13 Milliarden Euro für effiziente Gebäude

Laut einer Aufstellung des Bundeswirtschaftsministeriums wurden bis Anfang dieser Woche aus der Bundesförderung effiziente Gebäude für Sanierungen schon insgesamt 18,5 Milliarden Euro bewilligt. 9 Milliarden Euro vergab die staatliche Förderbank KfW, die für umfassende Sanierungsvorhaben zuständig ist. Weitere 9,5 Milliarden Euro verteilte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das Einzelmaßnahmen fördert. Am häufigsten handelte es sich dabei um den Austausch von Heizungen (7 Milliarden Euro), an zweiter Stelle folgten Dämmungen (2 Milliarden Euro).

Nur noch 13 statt 18,5 Milliarden Euro: Das wäre ein Rückgang um rund 30 Prozent. Dass die Nachfrage nach Sanierungen zurückgeht, ist kaum zu erwarten. Was also passiert, wenn die eingeplanten Mittel im kommenden Jahr ausgeschöpft sind, es aber weitere Anträge gibt? Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums hält sich bedeckt: „Grundsätzlich gilt, dass kein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht und dass die Gewährung der Förderung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel steht.“ Finanziert wird die Bundesförderung effiziente Gebäude aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF), einem sogenannten Sondervermögen neben dem regulären Haushalt.

Erinnerungen an den Januar

Wie schnell Fördermittel versiegen können, haben Hauseigentümer schon einmal erlebt: Als eine seiner ersten Amtshandlungen beendete Habeck Ende Januar die Förderung von Neubauten nach dem Standard Effizienzhaus 55 der KfW. Die Nachfrage war weitaus größer als das eingeplante Ausgabevolumen. Wenig später nahm die Förderbank auch keine Anträge für die noch sparsameren Effizienzhäuser 40 mehr entgegen. Auch hier waren die staatlichen Fördertöpfe ausgeschöpft. Der Unmut privater Häuslebauer und Wohnungsunternehmen war groß, zumal die Preise für Baumaterialien zugleich stiegen.

Im kommenden Jahr können Bauherren von der Bundesregierung nur noch wenig Unterstützung erwarten. Wurden in diesem Jahr trotz der Antragsstopps immer noch 10,4 Milliarden Euro an Fördermittel für energieeffiziente Neubauten bewilligt, steht im kommenden Jahr nur noch etwas mehr als eine Milliarde Euro bereit. Die Kriterien, nach denen dieser Betrag verteilt wird, entwickelt derzeit das Bauministerium von Klara Geywitz (SPD), in dessen Zuständigkeit dieser Teil der Gebäudeförderung neuerdings fällt. Aktuell gibt es noch Geld für Neubauten, die nicht nur den Standard Effizienzhaus 40 erfüllen, sondern außerdem als „Nachhaltiges Gebäude“ eingestuft werden.

Neuer Standard ab Januar

Dabei spielen auch Faktoren jenseits des Energieverbrauchs eine Rolle, etwa die Barrierefreiheit. Die Nachfrage nach diesen Fördermitteln ist überschaubar. Nur 0,9 Milliarden Euro der in diesem Jahr bewilligten 10,4 Milliarden Euro entfielen darauf. Der größte Teil der Summe waren Fördermittel für Effizienzhäuser 55 (6,5 Milliarden Euro). Habeck hat diesen Haustyp jetzt zum gesetzlichen Mindeststandard für Neubauten gemacht. Die Neuregelung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Auf neue Rahmenbedingungen müssen sich auch all jene einstellen, die sich ein Elektroauto zulegen wollen. Für Hybridfahrzeuge mit kombiniertem Elektro- und Verbrennungsmotor gibt es aktuell bis zu 4500 Euro Zuschuss vom Bund, vom kommenden Jahr an nichts mehr. Die Kaufprämien für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge sinken.

Bei einem Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro schießt der Bund künftig statt 6000 noch 4500 Euro zu, bei teureren Fahrzeugen statt 5000 noch 3000 Euro. Und ähnlich wie bei der Gebäudeförderung zeichnet sich auch hier ein Windhundrennen ab. Für 2023 stehen 2,1 Milliarden Euro bereit, für 2024 1,3 Milliarden Euro. In diesem Jahr waren dagegen bis Mitte November schon 3,4 Milliarden Euro abgeflossen.