Luftverkehr : Drehkreuze im Wettbewerb

Die Aktionäre der Lufthansa zeigen sich erfreut darüber, dass das Rettungspaket über das Pfingstwochenende ein deutliches Stück näher gerückt ist: Der Aktienkurs der angeschlagenen Fluggesellschaft legte am Dienstag zeitweise um mehr als 8 Prozent zu, nachdem der Aufsichtsrat die Auflagen der EU-Kommission am Pfingstmontag akzeptiert hat. Seit Jahresbeginn hat die Aktie allerdings immer noch knapp 43 Prozent verloren. Dem milliardenschweren Hilfspaket müssen jetzt noch die Lufthansa-Aktionäre selbst auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni zustimmen – wegen der Corona-Pandemie via Livestream.

Die Zustimmung der Aktionäre gilt als sehr wahrscheinlich, denn tatsächlich kommt die Deutsche Lufthansa glimpflich davon. Im Gegenzug für die Staatshilfe muss sie lediglich 24 Start- und Landerechte – sogenannte Slots – an ihren wichtigsten Flughäfen München und Frankfurt an Wettbewerber abgeben. Das dürfte ihr nicht schwerfallen; wegen der Krise will die Lufthansa ohnehin ihre Kapazitäten verringern. Zeitweise forderte die EU laut Branchenangaben die Abgabe von 80 Slots, um neuen Wettbewerbern den Marktzugang zu erleichtern, was aber im Kanzleramt auf Gegenwehr stieß. Auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wirbt bei den Aktionären jetzt um Zustimmung: Der eingeschlagene Weg sei „alternativlos“, erklärte VC-Präsident Markus Wahl am Dienstag.

Letztlich dürfte auch politischer Druck dazu beigetragen haben, dass sich in der EU jene Kräfte durchgesetzt haben, die die Geschäftsbasis der Lufthansa nicht zusätzlich schwächen wollten. Zwar dominiert die Lufthansa an den beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München das Verkehrsaufkommen eindeutig, doch in einer so prekären Situation wie der Corona-Pandemie wollte offenbar auch die EU die angeschlagene deutsche Fluggesellschaft nicht mit harten Slotauflagen belasten, wie sie zum Teil in Fusionsfällen üblich sind, um den Wettbewerb zu schützen. Wie die freiwerdenden Slots jetzt an Neulinge vergeben werden, bleibt bisher unklar. Ein Bieterverfahren wäre eine überraschende Neuerung.

Sternförmige Naben- und Speichennetze

In München besitzt die Lufthansa derzeit fast 60 Prozent aller Start- und Landerechte, in Frankfurt sogar fast 63 Prozent. Allerdings verfügen auch die großen Wettbewerber der Lufthansa über starke Heimatflughäfen, die trotz staatlicher Hilfen in der Corona-Pandemie unangetastet bleiben. Der niederländischen Fluggesellschaft KLM gehören am Flughafen Amsterdam-Schiphol rund 55 Prozent der Slots, British Airways am besonders überlasteten Londoner Flughafen Heathrow mehr als 50 Prozent. Air France wiederum dominiert den größten Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Während British Airways ohne Staatshilfe auskommt, hat die EU die Milliardenhilfen für Air France und KLM ohne Slotauflagen genehmigt. Air France erhält vom französischen Staat ein Paket im Umfang von 7 Milliarden Euro, KLM vom niederländischen Staat bis zu 4 Milliarden Euro. In beiden Fällen bekommen die Fluggesellschaften allerdings vom Staat nur Kredite oder Bürgschaften. Im Falle der Lufthansa begründete die EU die Slotauflagen mit dem Argument, der Staat übernehme hier auch ein höheres Risiko, weil er sich direkt an der Lufthansa beteiligt.

Aus den hohen Slotanteilen der Fluggesellschaften an ihren Heimatflughäfen kann indes nur bedingt auf hohe Marktmacht geschlossen werden. Passagiere haben zumindest im Langstreckenverkehr oft die Möglichkeit, über verschiedene Drehkreuze zu fliegen. Die Organisation der Streckennetze über Drehkreuze hat unweigerlich die Konsequenz, dass eine Fluggesellschaft ihren Umsteigeverkehr an einem bestimmten Flughafen bündelt. Diese Bündelung erlaubt das Bedienen von Strecken, die sonst nicht wirtschaftlich zu betreiben wären. Mit derselben Zahl von Flügen können über sternförmige Naben- und Speichennetze wesentlich mehr Städtepaare verknüpft werden als im Falle von Direktverbindungen. Das ist kostengünstiger – und nebenbei auch klimaschonender, allerdings auch aufwendiger in der Organisation, weil Flüge zeitlich aufeinander abgestimmt starten und landen müssen.