Flugverkehr in den USA läuft langsam wieder an

Nach Computerpanne : Flugverkehr in den USA läuft langsam wieder an

Weil ein wichtiges Informationssystem ausgefallen war, stand in den USA am Mittwochmorgen zeitweise der gesamte Inflandsflugverkehr still. Der Grund für den Ausfall blieb weiter unklar.

Reisende warten vor der Sicherheitskontrolle am JFK International Airport in New York. Bild: AP

Nach einem vorübergehenden Startverbot für alle US-Inlandsflüge heben die ersten Flieger an den Flughäfen in Atlanta und Newark im Großraum New York wieder ab. Das teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die FAA mache Fortschritte bei der Behebung einer Computerpanne, die am Mittwochmorgen in den USA Chaos im Flugverkehr ausgelöst hatte.

Durch die Störung war ein System ausgefallen, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt. Daraufhin hatte die FAA vorübergehend alle Starts von US-Inlandsflügen auf Eis gelegt. Landungen seien nicht betroffen.

Der Grund für den Ausfall sei noch nicht klar, teilte das Weiße Haus mit. Laut Berichten des Fernsehsenders CNN geht das Weiße Haus bisher nicht von einem Cyberangriff aus. US-Präsident Joe Biden sei mit Verkehrsminister Pete Buttigieg in Kontakt.

Am frühen Mittwochmorgen hatte die FAA mitgeteilt, dass es zu einer größeren Störung des „Notice-to-Air-Missions“-Informationssystems gekommen sei. Techniker arbeiteten daran, das Problem zu beheben, das System werde neu gestartet, erklärte die FAA in einer ersten Mitteilung über den Kurznachrichtendienst Twitter. In einer weiteren Mitteilung hieß am frühen Nachmittag deutscher Zeit, die Flugaufsicht habe die Airlines aufgefordert, alle Flüge innerhalb der USA auszusetzen. Der Stopp solle bis mindestens um 9 Uhr morgens (Ostküstenzeit) andauern, um der Behörde zu ermöglichen, das ausgefallene Informationssystem zu prüfen.

Über das „Notice-to-Air-Missions“-Systems (NOTAM) werden Piloten Anordnungen und Informationen über temporäre oder auch permanente Änderungen der Aeronautical Information Publication übermittelt, die für einen geordneten, sicheren und flüssigen Flugverkehr wichtig sind.