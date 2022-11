Sicherheitskontrollen : Die 100-Milliliter-Grenze für Flüssigkeiten fällt

Der Weg zum Flugzeug wird für Passagiere einfacher. Neue Kontrollgeräte machen es möglich, dass Computer und Flüssigkeiten nicht mehr an den Sicherheitskontrollen aus dem Handgepäck herausgeholt werden müssen. Das bislang vorgeschriebene Auspacken kostet Zeit und gilt mit als Ursache für längere Warteschlangen.

Mit dem Einsatz von neuen Apparaten, die mit Computertomographietechnik arbeiten, entfällt auch die Vorgabe, dass Flüssigkeiten nur in Tuben oder Fläschchen bis 100 Milliliter mitgenommen werden dürfen. Damit dürfte auch das bislang untersagte Mitnehmen eines Getränks in einer Flasche möglich werden.

Allerdings können sich Passagiere im kommenden Jahr noch nicht darauf verlassen, vor jedem Flug in den Genuss der neuen Freiheiten zu kommen. Denn die Beschränkungen fallen nur dort, wo die neuen Computertomographie-Scanner stehen. Am Flughafen München läuft ein Ausbauprogramm an, es hat ein Volumen von 45 Millionen Euro, 60 neue Handgepäckscanner werden angeschafft, teilte das zuständige Luftamt Südbayern mit. Die ersten drei Kontrollspuren werden nach dem Jahreswechsel ausgestattet. Auch am Frankfurter Flughafen kommen neue Apparate zum Einsatz. Im ersten Quartal werden es aber erst sieben sein.

Neue Hürde für eine Übergangszeit

Lange stand in Deutschland die Zertifizierung der Geräte aus, die mittlerweile vorliegt. Dass sie nun in Frankfurt aufgestellt werden, steht auch im Zusammenhang damit, dass der Flughafenkonzern Fraport zum Jahreswechsel die Steuerung der Sicherheitskontrollen von der Bundespolizei übernimmt und selbst zertifizierte Geräte beschaffen kann. In Bayern gilt seit jeher eine Sonderreglung, für den Flughafen München ist das Luftamt Süd der Regierung Oberbayern für die Kontrollen verantwortlich.

Wo die neuen Geräte noch nicht stehen, dürfte sich hingegen zunächst wenig für Passagiere ändern. Eine EU-Verordnung schreibt vor, dass Flüssigkeiten, Aerosole und Gele – kurz LAG genannt – aus Taschen geholt werden müssen, „sofern das zur Kontrolle des Handgepäcks eingesetzte Gerät nicht auch mehrere verschlossene LAG-Behälter in Gepäckstücken durchleuchten kann.“ Müssen Flüssigkeiten, Cremes und auch Zahnpasta aber herausgeholt werden, bleibt auch vorerst die 100-Milliliter-Grenze.

Da die Umrüstung an Flughäfen schrittweise erfolgt, kann das für Passagiere in einer Übergangszeit die Schwierigkeit mit sich bringen, dass an manchen Kontrolllinien die neue Technik mit weniger Auflagen für sie bereitsteht, an anderen aber nicht.

Großbritannien will bis 2024 komplett umgestellt haben

Auch Großbritannien rüstet sich für ein neues Kontrollzeitalter – ohne das Auspacken von Elektronik und Flüssigkeiten. Der Einbau neuer, verbesserter Scanner an den Sicherheitskontrollen gehe voran, bestätigte der Vorstandschef des Flughafens Heathrow, John Holland-Kaye. Das Verkehrsministerium habe eine Frist bis Mitte 2024 gesetzt. Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hatte den Flughäfen des Landes eine Frist bis 2022 zum Aufrüsten gesetzt, doch verzögerte sich alles wegen der Coronakrise.

EU-weit gilt seit Ende 2006 grundsätzlich die Vorschrift, ass Fluggäste nur maximal 100 Milliliter Flüssigkeit oder Shampoo in kleinen Fläschchen im Handgepäck transportieren dürfen. Auslöser für die Auflage war, dass ein islamistischer Terroranschlag in London vereitelt wurde.

Die Terroristen hatten geplant, bis zu zehn Flugzeuge mit flüssigem, in Softdrink-Flaschen versteckten Explosivstoffen zu sprengen. Es wäre der größte Anschlag durch Selbstmordattentäter seit den Angriffen des 11. Septembers 2001 gewesen. Die britische Polizei stoppte die Terroristen nach einer Überwachungsaktion im Islamistenmilieu.

Andere Länder waren schneller

Das Flüssigkeitenverbot war damals als temporäre Maßnahme erlassen worden, die sich aber als sehr beständig erwies. Erst mussten neue Geräte entwickelt, zugelassen und beschafft werden. Die neuen Scannermodelle ermöglichen 3-D-Aufnahmen und liefern den Luftsicherheitsassistenten klarere Bild zum Gepäckinhalt. Die älteren Maschinen erzeugen nur ein zweidimensionales Bild. Doch vor allem die Zulassung zog sich mancherorts lange hin.

Die Apparate sind schon seit Jahren an amerikanischen Flughafen – etwa in Atlanta, Chicago und Miami – im Einsatz. Auch in einigen EU-Staaten – unter anderem in Irland und den Niederlanden – arbeiten sie schon. In Deutschland gab es bislang nur Testläufe in Frankfurt, München und Köln, das ändert sich nun 2023.

Mehr zum Thema 1/

Mit der neuen Technik sollen die Sicherheitskontrollen beschleunigt und die Wartezeiten an den Flughäfen verkürzt werden. Vor allem unerfahrene Passagiere haben bislang an den Kontrollstellen für Zeitverluste gesorgt, wenn sie in ihrem Handgepäck die Flüssigkeiten nicht vorsortiert hatten.

Für eine Beschleunigung soll auch sorgen, dass vor den neuen Kontrollanlagen mehrere Passagiere gleichzeitig statt nacheinander Jacken und Taschen ablegen können. Tests hatten ergeben, dass schon diese Änderung – auch ohne neue Scanner – dazu beiträgt, dass mehr Passagiere eine Kontrollspur passieren können. Allerdings sind dafür mitunter Umbauten in Terminals nötig, da die neu gestalteten Kontrollspuren länger als die bisherigen sind.