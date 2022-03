Folge des Ukrainekriegs : So sieht der Flüssiggasdeal der EU mit den USA aus

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden an diesem Freitag auf ihrem Gipfel noch einmal das Ziel bekräftigen, die Abhängigkeit vom russischen Gas, Öl und Kohle „so schnell wie möglich“ zu beenden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dafür das Jahr 2027 als Ziel ausgerufen. Schon bis Ende des Jahres soll die Abhängigkeit vom russischen Gas um zwei Drittel sinken. Bisher bezieht die EU 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland, die 40 Prozent ihres Bedarfs aktuell decken, sie müsste also nicht weniger als 100 Milliarden Kubikmeter ersetzen – eine Mammutaufgabe.

Einen großen Beitrag soll dazu amerikanische Flüssiggas (LNG) leisten. Die USA wollen schon in diesem Jahr weitere 15 Milliarden Kubikmeter liefern. Vor allem aber soll die Menge in den kommenden Jahren auf 50 Milliarden Kubikmeter im Jahr steigen und schon damit ein Drittel des russischen Gases ersetzen.

Erneuerbare, Energieeffizienz und Wasserstoff

Eine entsprechende Vereinbarung haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der amerikanische Präsident Joe Biden am Freitagvormittag in Brüssel vorgestellt. „Wir müssen nicht für den nächsten Winter die Versorgung sicherstellen, sondern auch für die kommenden Jahre“, sagte von der Leyen. Dazu könnten die USA neben einer schneller Umsetzung des Green Deal einen großen Beitrag leisten.

Biden betonte, die Kooperation habe zwei Ziele: Erstens solle sie Europa helfen, sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien, zweitens gehe es darum, den Energieverbrauch insgesamt durch abgestimmte Investitionen in Erneuerbare, Energieeffizienz und Wasserstoff zu reduzieren.

Dem Abkommen gingen wochenlange Verhandlungen unter enger Einbindung der amerikanischen Unternehmen voraus, die als LNG-Lieferanten in Frage kommen. Die 15 Milliarden Kubikmeter, die in diesem Jahr zusätzlich zu dem schon geliefertem LNG fließen sollen, sei das Optimum dessen, was die USA kurzfristig bereitstellen und die EU aufnehmen könnten, hieß es aus der Kommission. Damit könne die EU aber immerhin das russische Flüssiggas ersetzen, das die EU momentan bezieht.

Es sei aber von vorneherein um eine langfristige Zusammenarbeit gegangen. Mit der Zusage, bis zum Jahr 2030 jährlich 50 Milliarden Kubikmeter LNG zu kaufen, verschaffe die EU den Amerikanern Planungssicherheit für die nötigen Investitionen in den Ausbau von Förderung und Infrastruktur, hieß es weiter. Wichtig sei dabei, dass die Infrastruktur, die auch in der EU weiter ausgebaut werden müsse, von Anfang an auch auf die Lieferung von grünem Wasserstoff ausgerichtet sein.

Die Versorgung mit amerikanischen LNG kommt zu einem hohen Preis. So muss die EU nicht nur in den Ausbau ihrer LNG-Häfen und den Umwandlungsstationen für das Flüssiggas investieren, sondern auch in die Pipeline-Verbindungen innerhalb der EU. So gibt es auf der iberischen Halbinsel freie Kapazitäten für die Aufnahme von LNG, es fehlen aber Pipeline-Verbindungen, um das Gas in die restliche EU weiterzuleiten.

Auch der Preis für amerikanisches LNG dürfte hoch sein. Konkrete Angaben dazu, macht die Vereinbarung nicht. Es heißt jedoch: „Die Preisformel soll die langfristige Natur und die Stabilität der Zusammenarbeit von Angebot und Nachfrage spiegeln.“

Auch wenn am Ende private Unternehmen das Gas kauften, gehe die EU mit dem Abkommen langfristige Verpflichtungen zu einem bestimmten Preis ein, stellte ein EU-Beamter klar. Das sei der Preis, den die EU für die Unabhängigkeit vom russischen Gas zahlen müsse.