Die vergangenen Wochen hat sich die Diskussion über mehr Klimaschutz vor allem um eine Frage gedreht: Um wie viel muss das Bahnfahren günstiger und das Fliegen teurer werden? Nun bringen Umweltverbände ein neues Thema auf und kritisieren die vielen Millionen Nutztiere in Deutschlands Ställen. Weniger Tiere halten, weniger Fleisch essen, so ihre Forderung. Sie dürfte mindestens ebenso emotional diskutiert werden wie die Frage, wie man am klimafreundlichsten von A nach B kommt.

Das Positive vorneweg: Es ist gut, dass sich die Debatte weitet. Der Flugverkehr macht in Deutschland gerade mal ein Prozent der Treibhausgasemissionen aus, entsprechend überdreht ist die öffentliche Aufregung darüber. Nun droht allerdings genau das gleiche Unheil, wenn es um die Nutztierhaltung geht. Ob man in Zeiten wie diesen noch Fleisch essen darf, hat in Teilen der Bevölkerung schon den Charakter einer Glaubensfrage erreicht. Eine sachliche Debatte ist da schwierig, dabei wäre sie angesichts der Faktenlage dringend notwendig.