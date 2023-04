Die Inflation schmälert nicht nur die realen Einkommen, sondern höhlt auch die Wirkung der Freibeträge im Steuerrecht aus. Wie groß dieser Effekt in der Erbschaftsteuer ist, zeigen Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Als Beispiel nimmt es in einer Ausarbeitung für den Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags eine geerbte Immobilie, die nicht selbst genutzt wird. Sie soll 450.000 Euro im Jahr 2009 wert gewesen sein. Damals ist die Erbschaftsteuer reformiert worden, die Freibeträge wurden seitdem nicht mehr angepasst. Wenn sich die Preise der Immobilien nur mit der allgemeinen Inflationsrate erhöht hätten, wäre dasselbe Erbe heute 562.500 Euro wert, da sich das allgemeine Preisniveau in diesem Zeitraum um 25 Prozent erhöht hat.

Was heißt das nun für die Erbschaftsteuerlast? Kinder hatten und haben einen Freibetrag von 400.000 Euro. Die nächsten 75.000 Euro werden in der Steuerklasse I (Ehepartner, Kinder, Enkel bei Schenkungen, im Todesfall zusätzlich auch Eltern und Großenkel) mit 7 Prozent besteuert. Demnach hätte die genannte Immobilie, die ein Kind allein erbt, im Jahr 2009 zu einer Steuer von 3500 Euro geführt. Höhere Erbschaften werden höher besteuert, bis 300.000 Euro im engsten Familienkreis mit 11 Prozent. Bei dem unveränderten Freibetrag wären somit heute in dem Beispielsfall 162.500 Euro mit diesem Satz belastet. Somit müsste der Erbe aktuell 17.875 an das Finanzamt überweisen.

Steuerzahlung vervielfacht sich

„Mithin hat sich die Erbschaftsteuerzahlung verfünffacht, obwohl sich der reale Wert nicht geändert hat“, heben die Autoren hervor. Sofern der Staat den Freibetrag mit der Inflationsrate fortgeschrieben hätte, wäre eine Steuerzahlung in Höhe von 4375 Euro angefallen (7 Prozent multipliziert mit 62.500 Euro). „Dieser Wert entspricht real, also inflationsbereinigt, der Steuerzahlung in Höhe von 3500 Euro im Jahr 2009.“

Nach Ansicht der IW-Forscher sollte der Gesetzgeber regelmäßig die Freibeträge anpassen. „Denn die durch entsprechende Unterlassung erfolgte effektive Erhöhung der realen Erbschaftsteuerbelastung ist demokratisch nicht legitimiert“, geben sie zu bedenken. Die Freibeträge sollten daher mindestens um 25 Prozent erhöht und künftig an die Preisentwicklung gekoppelt werden.

Sofern der Gesetzgeber die persönlichen Freibeträge in diesem Maße erhöhen würde, sänken die Erbschaftsteuereinnahmen um schätzungsweise 1 Milliarde Euro. Tatsächlich sind die Immobilienpreise deutlich stärker gestiegen als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Um dies auszugleichen, hätten den Berechnungen zufolge die Freibeträge sogar um 85 Prozent aufgestockt werden müssen.

Mehr zum Thema 1/

Für die Erbschaftsteuer wird der Wert einer Immobilie häufig mit einer Formel berechnet. Zuletzt sind dafür die Vorgaben verschärft worden. Damit steige der Sachwertfaktor, der die Entwicklung des Immobilienmarkts abbilde, heißt es. Auch werde die Nutzungsdauer des Eigenheims nach oben angepasst, wodurch sich der Restwert der Immobilie erhöhe. Ferner werde ein Regionalfaktor eingeführt, der zu einer Aufwertung von Immobilien in Regionen mit hohen Baukosten führe. Die Forscher verweisen auf den Verband „Haus und Grund“, wonach dies zu steuerlichen Wertsteigerungen von 20 bis 30 Prozent führt.

Diese Wertsteigerungen stellten die Obergrenze für den Anstieg der Erbschaftsteuerbelastung dar. Je nach Möglichkeit, einen Freibetrag in Anspruch zu nehmen, falle der individuelle Anstieg geringer aus. „Lediglich für Fälle, in denen der Immobilienwert trotz Neubewertung noch unterhalb des Freibetrags liegt, ergibt sich keine Änderung.“ In angespannten Immobilienmärkten dürften vergleichsweise viele Erben von der Neubewertung der Immobilien steuerlich betroffen sein.