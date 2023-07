Es ist unschwer vorstellbar, wie sehr sich EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager freute, als sie vor etwa einem halben Jahr vom Interesse der amerikanischen Industrieökonomin Fiona Scott Morton an einem speziellen Brüsseler Amt erfuhr. Der vor 20 Jahren eingerichtete Posten des Chefökonomen in der Vestager zugeordneten Generaldirektion Wettbewerb war noch nie von einer Frau besetzt, Scott Morton ist erwiesenermaßen eine hervorragende Industrieökonomin und damit fachlich bestens für das Amt geeignet. Beides sprach in Vestagers Augen sehr für die Amerikanerin.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

Deren Nationalität hat die weltoffene Dänin sicherlich nicht gestört. Sie nahm es eher als Kompliment wahr, dass sich eine US-Bürgerin für ein Amt in ihrer Behörde interessierte – zumal sich Scott Morton schon Verdienste an prominenter Stelle in der amerikanischen Kartellaufsicht während der Amtszeit Barack Obamas erworben hatte. Und weil die Personalie in Vestagers alleinige Zuständigkeit fiel, musste sie auch nicht den Widerstand ihres Dauergegners, des französischen Industriekommissars Thierry Breton, fürchten.