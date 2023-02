Finnische Zeitenwende : An der kalten Grenze zu Russland

Am Grenzübergang Salla ist die Straße nach Russland auf drei Spuren ausgebaut worden. Drei Spuren gibt es auch Richtung Finnland, jeweils mit Schranken versehen, um Pass- und Zollkontrollen zügig erledigen zu können. So viel Verkehr wurde Anfang des Jahrtausends erwartet, obwohl der Grenzübergang auch damals schon ziemlich genau am Polarkreis lag, im spärlich besiedelten Lappland. Die Erwartungen erfüllten sich: Finnen fuhren zum Tanken oder aus Neugier in den Osten; Russen kamen zum Einkaufen und als Touristen in den Westen. Bald waren bis zu 250.000 Grenzübertritte im Jahr abzuwickeln, fast 700 am Tag.

Heute würde eine einzige Fahrspur locker reichen, für beide Richtungen. Hans-Michael Gros, der Kommandant des finnischen Grenzpostens, hat mitgezählt. Ganze dreißig Mal gingen seine sechs Schranken an diesem schneekalten Februartag hoch und wieder runter.

Als Russlands Präsident Wladimir Putin vor einem Jahr den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gab, ist Finnland gewissermaßen zum Frontstaat geworden. Kein anderes Land in der EU ist auf einer so langen Strecke direkter Nachbar des Aggressors im Osten. Wird Finnland im Lauf dieses Jahres NATO-Mitglied, übernimmt der Neuling auch im Militärbündnis des Westens diese Stellung. Die Grenze ist rund 1340 Kilometer lang. Das entspricht der Entfernung von Hamburg nach Rom.

Ein Fünftel davon sollen Hauptmann Gros und seine 70 Leute vom Posten in Salla schützen. Der Kommandant trägt den Nachnamen seines deutschen Vaters. Er spricht mit so tiefer Stimme und so wenigen Worten, als wäre er einem Film von Aki Kaurismäki entsprungen.

Ein Grenzschützer wie aus einem Kaurismäki-Film

Wie der Krieg die Arbeit an der Grenze verändert hat? Gros verzieht keine Miene. „Es ist genauso wie vorher.“ Ob seine Mannschaft verstärkt wurde, aus Sorge vor russischen Übergriffen? „Wir sind nicht mehr und nicht weniger als vorher.“ Reicht das, für so eine lange Strecke? „Wir fahren jeden Tag Patrouille.“ Ist das nicht ein fahrlässig löchriger Schutz vor Putins Schergen? Jetzt huscht ein Lächeln über das Gesicht des Hauptmanns. „Wir haben Drohnen, Kameras, Sensoren. Das Gelände hier ist schwierig, sehr viel Wald. Wir bekommen es mit, wenn jemand illegal über die Grenze zu kommen versucht.“ Und wie hat sich das Verhältnis zu den Kollegen vom russischen Posten entwickelt, rund 200 Meter weiter? „Gut, normal.“ Nur sein Blick verrät: Es war schon mal besser. Demnächst wollen die Finnen hier und da an der Grenze Zäune bauen. Nur für den Fall, dass Russland Flüchtlinge herkarrt, um für Unruhe zu sorgen.

So nüchtern wie Hauptmann Gros antworten viele Finnen, wenn man sie zur Lage im Osten befragt. Das zieht deutsche Politiker an, die von zu Hause Aufregung gewöhnt sind. Wie machen die Finnen das bloß? In den vergangenen Tagen haben sich erst Außenministerin Annalena Baerbock und dann auch noch Finanzminister Christian Lindner erzählen lassen, wie gut Militär und Zivilschutz in Schuss sind und was die Finnen als ihre Nationaltugend sisu für sich reklamieren: zähe Beharrlichkeit.

Die F.A.S. hat im abgelegenen Salla und in Helsinki nach belastbareren Gründen für die Gelassenheit der Finnen gesucht. Abstraktes Gerede von kollektiven Tugenden sollte dabei nicht zählen. Dafür ist die schiere Länge der Grenze viel zu konkret. Auch die Vergangenheit wirkt bedrohlich. Bis zur Oktoberrevolution gehörte Finnland zum Zarenreich, wurde danach unabhängig. Im Zweiten Weltkrieg eroberte die Rote Armee ein Zehntel des Landes zurück.