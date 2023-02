700 Millionen Euro hat der „Palace of International Forums“ in Taschkent gekostet. Bild: Ippolito Fleitz Group

Diese Geschichte enthält alle Elemente für das Drehbuch zu einem irren Kriminalfilm: ein autoritärer Herrscher im fernen Usbekistan, der einen Palast der Extraklasse bauen lässt, aber die Rechnungen der deutschen Handwerker nicht bezahlt; die reiche Despotentochter, die in Saus und Braus lebt, doch schließlich hinter Gittern landet; ein brasilianischer Fußballstar, der um viele Millionen geprellt wird; eine Firmenpleite in der Schweiz, die den höchsten Schaden seit dem Zusammenbruch der Swissair verursacht; und mittendrin der Wirtschaftsprüfer EY, dem nun eine gewaltige Schadenersatzklage droht.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Der „Palace of International Forums“ in der usbekischen Hauptstadt Taschkent ist ein goldverzierter Traum in Weiß. „Flächenornamente, organische Bewegungen, Kristalle, edelste Metalle sowie Spiele mit Kunst- und Sonnenlicht werden zu Quellen der Inspiration“ – so beschreibt das für das Prestigeprojekt re­krutierte Stuttgarter Architekturbüro Ippolito Fleitz auf seiner Website das Gebäude, das mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet wurde.