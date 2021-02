Aktualisiert am

Scholz will höhere Steuern für Besserverdienende

Finanzpolitik : Scholz will höhere Steuern für Besserverdienende

Olaf Scholz im Willy-Brandt-Haus Bild: dpa

Der Bundesfinanzminister will mittlere und untere Einkommen entlasten. Die derzeitige Finanzpolitik mit hohen, kreditfinanzierten Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Krise will er fortsetzen: „Da gilt es zu klotzen, nicht zu kleckern“, so Scholz.