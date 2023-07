Aktualisiert am

SPD-Chef Lars Klingbeil hat vorgeschlagen, das Ehegattensplitting in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Während DGB und Linke das befürworten, bremst das Bundesfinanzministerium.

Das Ehegattensplitting bleibt nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums in absehbarer Zeit erhalten. Eine Abschaffung des Verfahrens könne aus der Umsetzung des Koalitionsvertrages nicht abgeleitet werden, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin.

Am Wochenende waren Stimmen laut geworden, die statt einer Kappung des Elterngeldes für einkommensreiche Eheleute eine Streichung des Ehegattensplittings forderten. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte die Kappung beim Elterngeld ins Spiel gebracht, um Sparvorgaben aus dem Finanzressort für den Haushalt 2024 umsetzen zu können.

Anderes Vorhaben zur Familienbesteuerung

Das Ehegattensplitting sieht ein Besteuerungsverfahren von zusammen veranlagten Eheleuten mit hohem Einkommensunterschied vor. Die Einkommen werden dabei zunächst addiert und anschließend halbiert. Die darauf berechnete Steuerschuld wird dann wieder verdoppelt. Kritiker bemängeln, dass dadurch vor allem für Frauen in der Praxis kaum Anreize für die Erwerbsarbeit ausgingen, weil sie oft deutlich weniger verdienen als ihre Ehepartner.

Aktuell werde an einem anderen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zur Familienbesteuerung gearbeitet, sagte der Sprecher. Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hatte sich darin auf eine Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 verständigt. Diese sollen in die Klasse 4 überführt werden. Dabei könnte es bei der Überführung in Klasse 4 eine Regelung geben, mit der Ehepaare weiter einen Vorteil genössen. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt. Handlungsleitend sei auch, dass es keine Steuererhöhungen gebe, sagte der Sprecher weiter.

DGB lehnt Einschnitte beim Elterngeld ab

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Linke haben den Vorstoß von SPD-Chef Lars Klingbeil zur Abschaffung des Ehegattensplittings befürwortet. „Wer die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Erwerbsleben und die partnerschaftliche Verteilung von Familienarbeit fördern will, kann das Ehegattensplitting nicht unangetastet lassen“, erklärte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack am Montag.

In der Debatte über Einschnitte beim Elterngeld hatte Klingbeil zuvor als Alternative die schnelle Abschaffung der Steuervorteile durch das Ehegattensplitting für alle neuen Ehen gefordert. „Ich bin dafür, dass höhere Einkommen mehr schultern und mehr Verantwortung tragen“, sagte der SPD-Vorsitzende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Aber Verteilungsfragen klärt man über die Steuerpolitik, nicht über das Elterngeld“, fügte er hinzu. Durch eine Abschaffung des Ehegattensplittings „würden wir dem antiquierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen. Und der Staat würde Geld sparen“, sagte Klingbeil.

Mehr zum Thema 1/

„Einschnitte beim Elterngeld lehnen wir ab“, erklärte auch DGB-Vize Hannack. „Vor allem die Steuerklasse 5 mit ihrer übermäßig hohen Steuerbelastung für die weniger verdienende Person in der Ehe - und meist ist das die Frau - macht reguläre Beschäftigung unattraktiv und treibt Frauen in Minijobs.“

Der Linken-Abgeordnete Christian Görke befürwortete Klingbeils Vorschlag ebenfalls. Es sei „richtig, das Ehegattensplitting zu streichen - anstatt das Elterngeld zu kappen“. Dadurch würde etwas für die Gleichstellung getan und noch dazu erheblicher Spielraum im Haushalt geschaffen.

Laut einem Vorschlag des Bundesfamilienministeriums sollen gut verdienende Eltern künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Ab einem Jahreseinkommen von 150.000 Euro sollen Paare keinen Anspruch mehr haben - bisher gelten 300.000 Euro als Grenze. Hintergrund sind die Sparvorgaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).