Trotz Altmaier-Forderung : Finanzministerium bleibt stur bei der Bonpflicht

Ungeachtet der Kritik von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) müssen sich die Händler auf die Bonpflicht von Anfang kommenden Jahres an einstellen. „Es bleibt (...) dabei, dass zum 1. Januar diese Belegpflicht in Kraft treten wird“, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Der Handel habe mehr als drei Jahre Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte: „Dieses Gesetz hat seine Berechtigung.“

Mit dem 2016 verabschiedeten Kassengesetz will die Regierung Steuerbetrug etwa durch manipulierte Ladenkassen bekämpfen. Aus diesem Grund müssen Kassensysteme bis zum 30. September 2020 mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein. Dieses Sicherheitsmodul zeichnet alle Buchungsvorgänge auf und speichert sie manipulationssicher ab. Die Pflicht zur Bonausgabe an den Kunden soll zudem verhindern, dass Verkäufe gar nicht erst im System verbucht werden, sondern bei offener Kasse ohne Nachweis abgerechnet werden.

Altmaier dringt auf Änderungen, damit nicht in jedem Fall Kassenbons ausgegeben werden müssen. Ein Sprecher des Wirtschaftsressorts betonte, dazu sei keine Verordnung und kein parlamentarisches Verfahren nötig. „Es gibt die Möglichkeit, das untergesetzlich zu machen.“ Schon jetzt haben Unternehmen die Möglichkeit, sich von der Belegausgabe aus Zumutbarkeitsgründen befreien zu lassen.

Finanzministerium wartet ab

So sei Altmaier davon ausgegangen, dass eine existierende Ausnahmevorschrift auf anonyme Massengeschäfte wie etwa beim Bäcker angewendet werde. Das Bundesfinanzministerium hält sich bisher jedoch damit zurück, die Ausgabepflicht von vornherein aufzuheben und wartet nach eigener Aussage ab, bis die Gesetzesänderung in Kraft tritt und die Unternehmen Anträge auf Befreiung stellen. Allerdings sei eine Anwendungsvorschrift sehr restriktiv ausgefallen, sagte er mit Blick auf das Finanzressort.

Altmaier reagierte mit seinem Vorstoß auf die Kritik von Verbänden wie die des Einzelhandels, der Bäcker oder der Fleischer. Denn wegen des Gesetzes müssten viele Händler ihre Kassen umrüsten – zu Kosten von mehreren hundert Euro je Kasse. Diese fallen jedoch nicht aufgrund der Bonpflicht an, sondern wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen.

Derzeit gilt eine Umstellungsfrist bis September 2020. Der Wirtschaftsminister argumentiert, dass der Gesetzentwurf von dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) von 2016 eine Belegpflicht nur auf Kundenwunsch vorgesehen habe. Das Parlament habe die Regel zu einer „allgemeinen Ausgabepflicht ausgeweitet“. Er hoffe nun auf eine kurzfristige einvernehmliche Lösung im Sinne der Betriebe und der Umwelt.

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte zu den auch von Altmaier angeführten Bedenken, dass die Kassenbons aus Thermopapier umweltschädlich sind, dass es auch umweltschonendes „farbentwicklerfreies Papier“ gebe. Außerdem verbietet von 2020 an eine EU-Verordnung den Einsatz von Bisphenol A (BPA), das als gesundheitsschädlich gilt, in Thermopapier. Zudem gebe es ein viel größeres Umweltproblem im Handel – nämlich das der Einwegverpackungen.