Finanzminister Olaf Scholz : Der irrlichternde Europäer

Versucht Olaf Scholz seine Absichten zu verschleiern oder ist es schlicht Ignoranz? Fest steht, dass die Vorschläge des Finanzministers widersprüchlich sind. Und dass er in der EU als jemand wahrgenommen wird, der nicht weiß, was er will.

Es begann im Juni 2018. Auf Geheiß Angela Merkels und Emmanuel Macrons nahmen Deutschlands und Frankreichs Finanzminister die Arbeit an einem „Fahrplan“ zur Reform des Euroraums auf. Olaf Scholz und Bruno Le Maire sollten die Idee eines Eurobudgets konkretisieren, teilweise finanziert aus einer Finanztransaktionssteuer. Der Euro-Krisenfonds ESM sollte zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden und die Letztsicherung für den Bankenabwicklungsfonds SRM übernehmen. Und nicht zuletzt sollte die Bankenunion „vollendet“ werden.

Die seither vorgelegten, selten widerspruchsfreien deutsch-französischen Papiere bildeten die Grundlage für die weitere Diskussion. Diese dreht sich nach anderthalb Jahren jedoch weiter im Kreis. Das Eurobudget soll mit dem mittelfristigen EU-Haushaltsrahmen verschränkt werden und wird deshalb im Umfang gering bleiben. Die Finanzierung des Eurobudgets durch eine Finanztransaktionssteuer bleibt illusorisch. Die Letztsicherung für die Bankenabwicklung, prinzipiell schon vor einem Jahr beschlossen, kommt immer noch nicht. Von einer „vollendeten“ Bankenunion kann erst recht keine Rede sein.

Verschleierung oder Ignoranz?

Ob das gut oder schlecht ist, kann hier offen bleiben. Fest steht, dass Anspruch und Wirklichkeit erheblich auseinanderklaffen, was den Euroraum lähmt. Verantwortung dafür trägt sicher der unglücklich agierende Chef der Eurogruppe Mário Centeno. Doch auch Scholz irrlichtert durch die Debatte, und es ist offen, ob seine widersprüchlichen Vorstöße auf die bewusste Verschleierung eigener Absichten zielen oder auf schlichte Ignoranz zurückgehen.

Die von ihm betriebene Verknüpfung des Euro-Budgets mit dem „großen“ EU-Haushalt dürfte das erwünschte Ergebnis zeitigen, dieses Budget klein zu halten. Regierungen von Nettoempfängerländern wie Portugal haben nun bemerkt, dass sie wegen dieser Verknüpfung womöglich weniger Regionalmittel aus dem großen EU-Topf bekommen. Sie werden sich entscheiden müssen, ob sie lieber solche Gelder oder an Auflagen gebundene Mittel aus dem Euro-Topf bekommen wollen.

Was will Scholz?

Weniger erklärbar ist Scholz’ Verhalten im Streit über die Finanztransaktionssteuer. In der vergangenen Woche behauptete er, sein „finaler“ Gesetzentwurf einer Aktiensteuer sei unter den zehn die Steuer prinzipiell unterstützenden Länder konsensfähig – um postwendend aus mehreren Ländern das Gegenteil bescheinigt zu bekommen. Will der Minister seiner Partei gefallen? Versucht der Sozialdemokrat deshalb, den anderen Staaten die Verantwortung für das abermalige Scheitern dieser Steuer zuzuschieben?

Verwirrend handelt er auch in der Endlosdiskussion über die Vollendung der Bankenunion. Im November signalisierte er die Bereitschaft, über eine gemeinsame Einlagensicherung zu verhandeln, einem langjährigen Tabu deutscher Finanzpolitik. Er knüpfte diese Bereitschaft aber an die Bedingung, dass man im Euroraum zugleich über weitere Elemente einer Bankenunion reden müsse, die alle mit dem Abbau von Bankenrisiken zu tun haben. Diesen Risikoabbau hatte sein Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) fast inhaltsgleich gefordert.

Verlorene Orientierung

Scholz will freilich über den Abbau von Risiken, etwa von faulen Krediten in den Bankbilanzen, und über deren Vergemeinschaftung (also die Einlagensicherung) gleichzeitig reden. Schäuble wollte erst das eine und dann das andere tun und galt deshalb als Blockierer. Die italienische Regierung war zunächst von Scholz’ Plänen begeistert, gibt aber nun zu verstehen, dass sie über einige seiner Forderungen – wie die Risikogewichtung von Staatsanleihen in den Bankbilanzen – nicht einmal reden will. Jetzt gilt Italien als Blockierer, nicht mehr Deutschland. In der Sache hat sich nichts getan.

Ist das hohe Regierungskunst? Eine mögliche Interpretation seines Gebarens lautet tatsächlich, dass der Minister von seinen Europartnern als dynamischer Reformer wahrgenommen werden will, diesen in Wahrheit aber Sand in die Augen streut und dafür sorgt, dass die deutschen Steuerzahler und Sparer nicht für den Euro bluten müssen. Seiner Eitelkeit schmeichelt diese Interpretation zweifellos.

Mindestens so wahrscheinlich ist aber, dass Scholz angesichts seiner vielen partei- und koalitionsinternen Schwierigkeiten in der Europa-Politik die Orientierung verloren hat und heute dieses, morgen jenes behauptet. Doch selbst wenn er die vielen Volten der vergangenen Wochen und Monate ganz und gar planvoll geschlagen hat, mehr als ein paar kurzfristige taktische Vorteile sind ihm daraus nicht erwachsen. Wahrgenommen wird er als jemand, der nicht weiß, was er will. Bleibt er 2020 im Amt, wird er nicht weiter als europäische Sphinx auftreten können.