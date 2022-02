Aktualisiert am

Finanzminister Lindner will kalte Progression abfedern

Steuerpolitik : Finanzminister Lindner will kalte Progression abfedern

Mit der steigenden Inflation rutschen Bürger auch schneller in höhere Steuersätze hinein. Die schleichende Mehrbelastung für Steuerzahler soll vermieden werden. Doch noch ist nichts beschlossen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) plant, Anfang nächsten Jahres den Einkommensteuertarif zu verschieben. Es geht ihm darum, eine schleichende Mehrbelastung der Bürger zu vermeiden. Sein Hebel ist der Bericht zur kalten Progression, den die Bundesregierung alle zwei Jahre vorlegt. In ihm geht sie der Frage nach, wie stark die Steuerlast steigt, wenn die Löhne im Gleichklang mit den Preisen nach oben streben. Das ist die vielbeklagte kalte Progression. Der jüngste Bericht ist vom Oktober 2020. Was die Fachleute ausrechnen, war in der Vergangenheit stets Grundlage der Gesetzgebung. Doch der rot-grün-gelbe Koalitionsvertrag enthält keine Aussage zur kalten Progression. Das deutet darauf hin, dass es noch ein Ringen gebe könnte, inwieweit diese tatsächlich ausgeglichen wird.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der Blick zurück zeigt, dass selbst eine geringe Inflation eine recht große Belastung der Steuerzahler hervorrufen kann. Die Bundesregierung hatte eine Preissteigerung von 0,47 Prozent für das Jahr 2020 und 1,17 Prozent für das Folgejahr einkalkuliert. Den Effekt der kalten Progression bezifferte sie auf rund 2,1 Milliarden Euro beziehungsweise 7,7 Milliarden Euro. Tatsächlich haben sich die Verbraucherpreise in Deutschland 2021 um 3,1 Prozent erhöht – im Jahresdurchschnitt. Im Dezember betrug die Rate sogar 5,3 Prozent. Mit dem zweiten Familienentlastungsgesetz wurden der Grundfreibetrag und die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für 2021 und 2022 verschoben. Für das erste Jahr war der Gesetzgeber etwas großzügiger, als nach dem Bericht notwendig war. Die Bürger wurden zusätzlich um rund 1,2 Milliarden Euro entlastet. Für das zweite Jahr war die Anpassung im Nachhinein zu gering.

Mehr zum Thema 1/

Zurzeit bereiten die Fachleute im Ministerium den fünften Bericht zur kalten Progression vor. Er soll noch nicht fertig sein. Angesichts der anziehenden Inflation ist absehbar, dass es um mehr gehen wird als beim letzten Mal. Politisch besonders heikel ist der Umgang mit der Lücke, die sich zuletzt aufgetan hat, weil die Inflation höher als gedacht ausfiel. Lindner denkt daran, auch dies nachträglich auszugleichen. Doch das dürfte alles andere als ein politischer Selbstläufer sein.