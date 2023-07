Deutsche Unternehmen stehen an zweiter Stelle, wenn es um in Russland gezahlte Steuern auf Betriebsgewinne geht. Nur die amerikanischen zahlen noch mehr. Und der Umsatz steigt.

Metro in Moskau: Eingang zu einem Geschäft des Handelskonzerns in der russischen Hauptstadt im März 2022 Bild: dpa

Sechzehn Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und trotz der Wirtschaftssanktionen sind vier von fünf westlichen Konzernen nach wie vor in dem Land tätig. Nach einer neuen Untersuchung der Kiew School of Economics (KSE) und der Nichtregierungsorganisation B4Ukraine, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, haben die verbliebenen 1146 Unternehmen (von einst 1387) in Russland im Jahr 2022 einen Umsatz in Höhe von umgerechnet 213,9 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Die Geschäfte sind nicht sanktioniert und legal. Doch sie haben eine Schattenseite. Auf den Gewinn von 14,1 Milliarden Dollar hätten die Unternehmen 3,5 Milliarden Dollar Gewinnsteuern an den russischen Staat abgeführt „und so zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen des Kremls beigetragen“, schreiben die Autoren. Die Berechnung stütze sich auf Daten der Konzerne wie des russischen Firmenregisters.