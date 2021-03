Fertigungs- und Lieferengpässe : Wenn die Ware fehlt

Aktualisiert am

Im Handel fehlt es an Elektronik und Möbeln. Industriebetriebe fürchten den Stillstand, Experten die Inflation. Auch nach der Pandemie werden Hemmnisse bleiben.

Nachschub nicht immer garantiert: Einkaufswagen in einem Möbelhaus Bild: dpa

Immer wieder sind bestimmte Produkte nicht erhältlich oder brauchen länger, bevor sie eintreffen. Solche Verzögerungen ärgern jeden, der im Internet Ware bestellt. Selbst für die Industrie hat das Folgen: Ein Mangel an Computerchips hat teilweise schon für ausgefallene Schichten in der Autobranche gesorgt. Auch Engpässe in der Stahlproduktion können die Versorgung von Autoherstellern, Elektroindustrie und Maschinenbau beeinträchtigen. Zudem steigen die Kosten für Containerfracht zwischen China und Europa deutlich und verteuern den Transport.

Drucker, Spielkonsole, Schreibtisch: Was im Handel fehlt, geht längst über das leere Toilettenpapier-Regal hinaus. Die Engpässe ballen sich seit Beginn der Corona-Pandemie an mehreren Stellen: Liegt das nur an veränderten Lieferketten, sind bestimmte Produkte beliebter als zuvor, und sorgt das für höhere Preise?