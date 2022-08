Aktualisiert am

Felix Neureuther : „Der Mensch muss raus in die Natur“

Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther, 38, daheim in Garmisch-Partenkirchen Bild: Maria Irl

Herr Neureuther, Sie haben schon für alles Mögliche Werbung gemacht: Versicherungen, Milch, Autos. Warum jetzt für Busse und Bahnen?

Ich schaue mir heute genau an, für welches Unternehmen ich Werbung machen will und ob dieses Unternehmen zu meinen Vorstellungen passt. Wir stehen vor einer Zeitenwende, das sehe ich hier täglich in Garmisch-Partenkirchen. Der Tourismus muss sich völlig neu aufstellen, und dazu gehören ganz essenziell die Verkehrssysteme.

Seit dem Zugunglück vor mehr als zwei Monaten fahren nach Garmisch keine Züge mehr, womöglich war die marode Infrastruktur die Ursache. Ist die Bahn fit für die Verkehrswende?