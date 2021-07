Feilschen um die Aufteilung : Wann kommt ein Superministerium fürs Klima?

Robert Habeck will es. Christian Lindner will es. Und Friedrich Merz hätte bestimmt auch nichts dagegen, wenn er es bekäme: Die Rede ist vom Bundesfinanzministerium. Rund zwei Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl, und auch wenn über dem Berliner Regierungsviertel die übliche Sommerpausen-Stille liegt und die meisten Abgeordneten entweder im Wahlkampf in ihrer Heimat oder in Urlaub sind: Diejenigen, die noch da sind, spielen gedanklich schon mal durch, wer nach der Wahl wohl welches Regierungsamt bekommen könnte.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Ganz oben auf der Liste der Begehrlichkeiten steht dabei der monumentale Bau an der Wilhelmstraße unweit des Potsdamer Platzes. Ob es um die Corona-Hilfsprogramme, die Finanzierung des Klimaschutzes oder aktuell die Hilfen für die Flutopfer geht: An Olaf Scholz (SPD) führt kein Weg vorbei, denn ohne den Finanzminister können die übrigen Ministerien wenig machen. Auch deshalb melden Spitzenpolitiker fast aller Parteien dieser Tage mal mehr, mal weniger offensiv den Wunsch an, künftig an der Stelle von Scholz über den Haushalt zu wachen.

Doch die Gedankenspiele drehen sich nicht nur darum, wer in welcher Regierungskonstellation welches Amt bekommen könnte. Eine nicht minder spannende Frage ist auch, welche Ämter es überhaupt zum Verteilen geben wird. Häufig werden in Koalitionsverhandlungen auch die Zuschnitte der Ministerien geändert. Dieses Jahr dürfte dabei besonders die Zuständigkeit für die Energiepolitik im Fokus stehen. Diese liegt seit dem Amtsantritt von Sigmar Gabriel (SPD) als Wirtschaftsminister im Dezember 2013 in diesem Ministerium, was vor allem die Grünen als ein Hindernis auf dem Weg zu mehr Klimaschutz sehen – besonders, wenn wie zuletzt die CDU das Wirtschaftsministerium führt.

Im Dezember 2018 dachte die heutige Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock schon einmal laut darüber nach, ob man nicht die Zuständigkeit für die Energie aus dem Wirtschaftsministerium lösen und ein machtvolles Umweltministerium schaffen sollte. „Fürs Klima war es fatal, 2013 die Energie aus dem Umweltministerium zu lösen“, sagte Baerbock damals der Zeitung taz. Inzwischen meiden die Grünen es, öffentlich über mögliche Ressortzuschnitte zu reden. Nach den vielen Patzern im Wahlkampf will die Partei nicht den Eindruck erwecken, ihre Regierungsbeteiligung sei schon sicher. Aber wenn die Kameras und Mikrofone aus sind, wird deutlich, dass ein machtvolles Klima-, Energie- und Umweltministerium weiter eines der wichtigsten Ziele der Partei ist. Und dass Annalena Baerbock, wenn sie denn nicht Kanzlerin wird, selbiges gerne hätte.

CDU/CSU und FDP richten derweil ihre Blicke vor allem auf den Digitalbereich, den sie von der heutigen Abteilung im Kanzleramt zu einem eigenständigen Ministerium aufwerten wollen. Was zweifellos ein Signal wäre, dass Deutschland seinen Rückstand auf diesem Gebiet nun wirklich aufholen will. Offen ist aber – wie vor dreieinhalb Jahren, als die Diskussion schon einmal geführt wurde –, inwieweit ein solches Ministerium andere zu irgendetwas verpflichten könnte. Thomas Jarzombek, Start-up-Beauftragter der Regierung, angesiedelt im Bundeswirtschaftsministerium, skizziert schon mal eine mögliche Alternative: „Wichtig wäre in jedem Fall, dass Wirtschaft und Digitales enger verzahnt werden“, sagt er. „Und dass man auch den Forschungsbereich mit reinnimmt.“