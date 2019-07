Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Teures Ärgernis :

FAZ Plus Artikel Teures Ärgernis : Darum steht der Fehmarnbelt-Tunnel nach Dänemark auf der Kippe

Von seinem Haus in Westermarkelsdorf, einem kleinen Ort im Nordwesten der Insel Fehmarn, ist Hendrick Kerlen in wenigen Minuten zu Fuß am Meer. Fast täglich geht er dort mit seiner Frau spazieren, lässt sich den Ostseewind um die Ohren pfeifen und beobachtet die Fähren nach Dänemark, die von dem wenige Kilometer entfernten Inselhafen Puttgarden ablegen. Kerlen liebt diese Gegend und die Natur.

Aber all das sieht er in Gefahr, wenn demnächst die Bauarbeiten für eines der größten Infrastrukturprojekte in Europa starten, den Fehmarnbelt-Tunnel. „Die Natur wird leiden, der Tourismus wird zurückgehen, und der Charakter der Insel wird sich ändern“, sagt der 80 Jahre alte Diplom-Bauingenieur, der als Chef des „Aktionsbündnisses gegen eine feste Fehmarnbeltquerung“ seit Jahren einen Kampf gegen den Tunnel führt.