Kampf gegen die Pandemie : „In den Kliniken stehen Tausende Betten leer“

Der Corona-Ansturm bleibt bislang aus. Deshalb will der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, wieder mehr Patienten aufnehmen, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Kliniken seien flexibel genug.

In der Corona-Krise wurden viele neue Intensivbetten geschaffen wie hier in Viersen, andere Betten dagegen bleiben leer. Bild: dpa

Herr Gaß, Ärzte und Pflegepersonal in einigen Praxen und Krankenhäusern arbeiten in der Corona-Krise bis zum Anschlag. Erstaunlicherweise gibt es aber auch immer mehr gegenteilige Fälle, wo die Belegschaft Däumchen dreht. Woran liegt das?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Viele Krankenhäuser haben planbare, nicht lebensnotwendige Operationen aufgeschoben. Dies betrifft beispielsweise Operationen an der Hüfte oder an Kniegelenken. Viele Kliniken melden inzwischen Belegungsrückgänge in der Größenordnung von 30 Prozent und mehr.

Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung berichtet außerdem, dass sich normale Patienten nicht zum Arzt trauen aus Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Die Politik hat die elektiven, also aufschiebbaren Eingriffe verschoben, um Betten für Corona-Patienten freizuhalten. Ist der Andrang wie berechnet eingetreten?

Nein, wir haben rund 150.000 freie Krankenhausbetten und zirka 10.000 freie Intensivplätze.

Was machen die Krankenhäuser mit der unerwartet freien Zeit?

In einzelnen Kliniken konnte die Situationen genutzt werden, um Überstunden abzubauen. In vielen Krankenhäusern wurde die Zeit aber auch benötigt, um die Mitarbeiter für die Corona-Versorgung extra zu schulen.

Manche Häuser denken sogar an Kurzarbeit, weil viel weniger zu tun ist als in normalen Zeiten. Ein Trend?

Zumindest im Kernbereich der medizinischen Versorgung besteht aus unserer Sicht für Kliniken keine Veranlassung für Kurzarbeit, weil wir einen Schutzschirm haben, der den finanziellen Ausgleich schafft. Etwas anders sieht es bei Leihkräften aus. Ihr Einsatz steht immer auch im Zusammenhang mit Belastungsspitzen, die durch den Wegfall von planbaren Leistungen teilweise nicht mehr entstehen. So kann es im Einzelfall zu Vertragsenden kommen. Diese Kräfte stehen dann aber anderen Kliniken oder Pflegeheimen zur Verfügung, die dringend Personal suchen.

Ist es also an der Zeit, die Krankenhäuser wieder stärker für normale Patienten zu öffnen?

Im Zusammenhang mit den geplanten Lockerungen sollte von der Bundesregierung überlegt werden, ob nicht auch in Krankenhäusern behutsam die zurückgestellten Behandlungen wieder aufgenommen werden sollten.

Allerdings könnte die große Corona-Welle ja noch kommen…

Schon, aber die Krankenhäuser haben in den vergangenen Wochen ja sehr eindrucksvoll nachgewiesen, dass sie in kürzester Zeit und sehr verantwortungsbewusst in der Lage waren, auf die Corona-bedingten Anforderungen zu reagieren. Demzufolge könnte auch schnell wieder auf eine veränderte Infektionsentwicklung reagiert werden. Andererseits ist klar: Mit einer schrittweisen Rückkehr zu einer Regelversorgung würde den berechtigten Interessen von Patienten, die sonst vielleicht noch Monate auf ihre Eingriffe warten müssten, Rechnung getragen. Alles steht aber natürlich immer unter der Maßgabe, dass sich die positive Tendenz bei der Entwicklung der Infektionszahlen zu einem manifesten Trend verstetigt.