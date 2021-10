Kaum Landwirte im Parlament : Bundestag sucht Bauer

Er ist einer der Aussteiger. Mehr als zehn Jahre saß Friedrich Os­tendorff für die Grünen im Bundestag, der Landwirt mit dem Biobauernhof im Ruhrgebiet, Wahlkreis Coesfeld-Steinfurt II. „Ihr grüner Bauer in Berlin“ ist noch immer auf seiner Internetseite zu lesen, doch das ist Vergangenheit.

Am Mittwoch vergangener Woche hat sich Ostendorff von seinen Mitarbeitern in der Hauptstadt verabschiedet, ein letztes Mal den Zug zurück in die Heimat genommen. Von jetzt an macht er nur noch den Hof. Die Entscheidung, nicht noch einmal zu kandidieren, sei schon vor einiger Zeit gefallen, erzählt er. „Ich merke, dass ich älter werde.“ Im Januar wird Os­tendorff 69 Jahre alt.