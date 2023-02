Aktualisiert am

Präsident Joe Biden wappnet sich für die zweite kritische Phase seiner Präsidentschaft mit neuen Beratern in zentralen Funktionen des Weißen Hauses. Nachdem er vor wenigen Tagen den Managementprofi Jeff Zients zum neuen Stabschef des Weißen Hauses ernannt hatte, steht nun die Beförderung der Zentralbankerin Lael Brainard zur Chefberaterin für Wirtschaftspolitik bevor. Sie folgt in dieser Rolle in den nächsten Tagen Brian Deese, der mit der Aufgabe betraut war, die wirtschaftspolitischen Großprojekte der Regierung voranzubringen.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Die 61 Jahre alte Brainard erbt von Deese ein gewaltiges Portfolio: Die Fördergesetze für die Infrastruktur, für die Halbleiterproduktion und für den klimaverträglichen Umbau der amerikanischen Wirtschaft (Inflation Reduction Act) müssen überwacht und vor Verwässerung geschützt werden. Große neue gesetzgeberische Initiativen allerdings werden wegen der politischen Konstellation im Kongress nicht erwartet. Es wird spekuliert, dass sie eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen könnte und in der Neuausrichtung der globalen Armutsbekämpfung.