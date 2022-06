Steigende Inflation : Der EZB droht die Überforderung

Nach mehreren Jahrzehnten mit überwiegend sehr niedrigen Inflationsraten tun sich viele Zentralbanken im Angesicht einer bedenklichen Geldentwertung erkennbar schwer. In den vergangenen Tagen haben die beiden wichtigsten Zentralbanken der Welt erkennen lassen, wie sie sich gegen die Inflation positionieren wollen. In beiden Fällen steht ein ungünstiges Urteil durch spätere Historiker zu befürchten.

In Washington hat die Federal Reserve wie schon häufiger in ihrer Geschichte die Inflationsgefahren zunächst grob unterschätzt. Ebenfalls einer alten Tradition folgend, hat sie sich in einem zweiten Schritt für eine heftige geldpolitische Reaktion entschieden, die das Land im kommenden Jahr in eine Rezession stürzen könnte. Der jüngsten Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte dürften weitere Schritte folgen.