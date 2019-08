Fed-Präsident Jerome Powell : Der Buhmann, der nicht golfen kann

Jerome Powell ist 66 Jahre alt, hat ein schönes Haus am Stadtrand von Washington und mindestens 55 Millionen Dollar auf der hohen Kante. Der amtierende Chef der wichtigsten Notenbank des Planeten hätte damit Gründe und Mittel, in die Phase des kontemplativen Genusses einzutreten – anstatt sich regelmäßig vom Präsidenten Donald Trump öffentlich beschimpfen zu lassen. An diesem Freitag nun hält Powell eine Rede, auf die Anleger allerorten, Politiker und Vertreter internationaler Organisationen angespannt warten: Der unter enormem Druck stehende oberste amerikanische Währungshüter erklärt sich auf dem ranghohen Geldpolitik-Treffen in Jackson Hole im Bundestaat Wyoming.

Die Veranstaltung steht dieses Jahr zwar unter dem harmlos klingenden Titel „Herausforderungen der Geldpolitik“. Die aktuell größte Herausforderung ist jedoch ein aggressiver Präsident im Weißen Haus. Trumps Attacken auf Powell hatten schon im Sommer 2018 begonnen, nur wenige Monate nach Powells Bestellung an die Spitze der Federal Reserve. Inzwischen folgen die Attacken auf diese wichtige Institution aber in immer kürzeren Abständen. Und sie sind brutaler geworden. Powell zeige einen grauenhaften Mangel an Vision, verhalte sich wie ein störrisches Kind oder ein unfähiger Golfer, die Fed sei ein größeres Problem als China und laste auf Amerikas Wirtschaft wie ein Mühlstein um den Hals, ätzte Trump in jüngerer Zeit. Die Vorwürfe ergänzt der Präsident mit konkreten Forderungen, die er kurz vor Zentralbanksitzungen zu lancieren pflegt: Um mindestens einen Prozentpunkt müssten die Leitzinsen sinken, und die Notenbank sollte endlich wieder Anleihen kaufen, verlangte er zuletzt.

Die Einflussnahme hat Tradition

In dieser aufgeheizten Lage gerät in Vergessenheit: Jerome Powell ist Trumps Kandidat. Aber naiv ist er nicht. Als er im Februar 2018 zum Nachfolger von Janet Yellen ernannt wurde, dürfte er mit Versuchen aus dem Weißen Haus gerechnet haben, auf ihn als Person wie auf die Geldpolitik insgesamt Einfluss zu nehmen. Die meisten amerikanischen Präsidenten haben das praktiziert, wenn auch diskret. Sie alle befanden zu irgendeinem Zeitpunkt, dass niedrigere Leitzinsen geboten seien, nie forderte einer, die Geldpolitik zu straffen, spöttelte Alan Greenspan, der von 1987 bis 2006 die Fed führte. Am besten lege man sich Ohrenschützer zu, empfahl der greise Zentralbanker kürzlich.

Und gerade Greenspan kann auf eigene Erfahrung zurückgreifen. George W. H. Bush hatte ihn ins Gebet genommen und vor Zinserhöhungen gewarnt, und zuvor schon Ronald Reagans Stabschef James Baker. Den berühmtesten Beleg für Einflussnahme in der Ära vor Trump lieferten aber Tonaufzeichnungen aus den frühen siebziger Jahren: Sie zeigen, wie der Präsident Richard Nixon den damaligen Notenbank-Chef Arthur Burns drängte, trotz hoher Inflation vor den Wahlen 1972 die Geldpolitik zu lockern. Nachdem der Vorfall publik wurde, versuchten amerikanische Präsidenten wenigstens öffentlich den Eindruck zu erwecken, sie ließen „ihre“ Notenbank in Ruhe.