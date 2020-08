Neuer Generalsekretär : FDP will wieder Wirtschaftspartei sein

Ihren Ruf als unangefochtene Partei der Wirtschaft hat die FDP schon lange verloren. Nach dem Ausstieg aus den Koalitionsverhandlungen im Jahr 2017 wandten sich viele Unternehmer enttäuscht ab. Martin Brudermüller, Vorstandschef des Chemieriesen BASF etwa, gehört heute dem Wirtschaftsbeirat der Grünen an, nicht dem Wirtschaftsforum der FDP. Auch Förderer der Partei wie der Unternehmer Lutz Helmig wurden zuletzt deutlich: „Der FDP fehlt das Fachwissen, und das kann sich eine Partei der Marktwirtschaft auf Dauer nicht erlauben“, sagte der FDP-Großspender der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl und mitten in der tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg versucht die Partei, ihre einstige Kernklientel nun zurückzugewinnen. Durch den Wechsel im Amt des Generalsekretärs zum rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing und einen stark auf Wirtschaftspolitik ausgerichteten Leitantrag für den anstehenden Bundesparteitag will die FDP ihr Profil schärfen.

„Die ökonomische Kompetenz ist bei uns höher als in jeder anderen Partei, aber wir müssen sie stärker zeigen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag Michael Theurer der F.A.Z. Hermann Otto Solms, der „ewige Schatzmeister“ der Partei, der sein Amt im September abgeben wird, betonte: „Wir werden im Wahlkampf wieder auf Steuerentlastungen für Investitionen dringen, damit auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.“ Das könne „Altmaiers Staatswirtschaft“ nicht leisten.

„Jump Start für Arbeitsplätze“ und „Bürokratie-Stopp“

In dem am Montag vom Bundesvorstand beschlossenen Leitantrag für den Bundesparteitag am 19. September, der dieser Zeitung vorab vorliegt, bemängeln die Autoren, dass die Wirtschaftspolitik der großen Koalition sowie das Konjunkturprogramm gegen die Corona-Krise die falschen Anreize setzten: „Das Ausbleiben struktureller Reformen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie mangelnde Zukunftsinvestitionen in Bildung, Digitalisierung, Infrastrukturen und Chancen für individuellen Wohlstand untergraben unsere Wettbewerbsfähigkeit, verringern die Chancen auf Aufstieg und Wohlstand und bremsen die Leistungsbereitschaft in der Mitte der Gesellschaft“, heißt es in dem Papier.

Stattdessen schlagen die Liberalen unter anderem einen „Jump Start für Arbeitsplätze“ vor, bei dem der Staat bei Neueinstellungen sechs Monate lang die Sozialversicherungskosten übernimmt. Kleinbetriebe, an denen die Corona-Hilfen häufig vorbeigingen, sollten aus einem „Fairness-Fonds“ unterstützt werden, der auch Soloselbständigen zugutekommen könnte.

Mehr zum Thema 1/

Zudem schweben der FDP Steuerentlastungen sowie ein „Bürokratie-Stopp“ bis Ende 2021 vor. Damit könnten Gesetze zurückgestellt werden, für die der Nationale Normenkontrollrat eine Nettobelastung der Wirtschaft mit Bürokratiekosten feststellt. Der Spitzensteuersatz soll erst von 90.000 Euro an greifen. Arbeitsplätze will die Partei nicht durch Subventionen sichern, sondern durch Reformen, die neues Wachstum ermöglichen.

„Mr. Wirtschaft“ Volker Wissing

Dem Thema Bildung ist in dem Leitantrag, das von Volkswirt Theurer und dem künftigen Generalsekretär Wissing verfasst wurde, ein ganzes Kapitel gewidmet. Die Klimapolitik, in der die FDP in der Vergangenheit punkten wollte, kommt dagegen nur in einem Halbsatz vor. „Im Wahlkampf wird die Wirtschaftskrise die zentrale Rolle spielen“, sagte FDP-Haushaltspolitiker Christian Dürr, „deshalb brauchen wir sehr sichtbar einen ,Mr. Wirtschaft‘, und das ist Volker Wissing.“