Die Ampelkoalition streitet über die Höhe des Mindestlohns. Der SPD-Ko-Vorsitzende Lars Klingbeil zeigte sich am Wochenende unzufrieden mit der für 2024 geplanten Anhebung um 41 Cent auf 12,41 Euro. „Das reicht nicht,“ sagte er der „Bild am Sonntag“. Die SPD werde dafür sorgen, dass Deutschland die europäische Mindestlohnrichtlinie im kommenden Jahr umsetze. Dann könne der Mindestlohn noch mal steigen. „Bei einer vollständigen Umsetzung wären das laut Experten zwischen 13,50 und 14 Euro“, stellte Klingbeil in Aussicht. Davon will der Koalitionspartner FDP nichts wissen.

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. Folgen Ich folge

FDP-Vize Johannes Vogel sagte der F.A.Z: „Bei Einführung und bei der Justierung des Mindestlohns wurden Regeln und Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission explizit betont und als zen­trales Element gesetzgeberisch festgeschrieben. Wenn Lars Klingbeil das jetzt in Frage stellt, weil ihm eine einzelne Entscheidung der Kommission nicht passt, ist das ein politischer Sündenfall, der auf Dauer zulasten der Menschen gehen würde.“ Vogel, auch Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, wies darauf hin, dass internationale Erfahrungen klar zeigten, dass unabhängige Mindestlohnkommissionen erfolgreich seien. „Hier muss die Politik jetzt Wort und sich heraushalten. Etwas anderes ist mit uns Freien Demokraten auch nicht zu machen“, warnte der Liberale seine roten und grünen Ampelkollegen.

Klingbeil: „Die Inflation frisst die Löhne auf“

Bürger und Unternehmen seien durch Inflation und die bröckelnde Wettbewerbsfähigkeit durch die im vergangenen Jahrzehnt unterlassenen Reformen belastet. „Umso mehr müssen wir uns jetzt auf die Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft besinnen. Dazu gehört, dass Lohnfindung generell und speziell auch beim Mindestlohn Sache der Tarifpartner ist“, stellte Vogel klar. Für eine Anhebung um 41 Cent Anfang 2024 und weitere 41 Cent 2025 hatte sich die Mindestlohnkommission ausgesprochen, auf Basis vorangegangener Tarifabschlüsse. Erstmals erfolgte das Votum nicht einvernehmlich; die Gewerkschaften wurden von der Arbeitgeberseite überstimmt, nachdem sich die Kommissionsvorsitzende ihnen anschloss. Trotzdem kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an, der Empfehlung zu folgen.

Mehr zum Thema 1/

Klingbeil attackierte die Arbeitgeber. Er sei „erschrocken darüber, dass die Arbeitgeberseite nicht sieht, wie die Lebensrealität von vielen Millionen Arbeitnehmern in diesem Land ist: Die Inflation frisst die Löhne auf, sie müssen überlegen, was sie sich am Monatsende überhaupt noch leisten können.“ Die Gewerkschaften machen Druck. DGB-Chefin Fahimi bezeichnete „diese Minierhöhung“ als „Schlag ins Gesicht von fast 6 Millionen Beschäftigten“. Verdi forderte die Ampel auf, sich mit einer Anhebung auf 14 Euro über das Votum hinwegzusetzen – und die Kommission damit zu entmachten.

Die EU-Richtlinie, über die Klingbeil ein höheres Plus durchsetzen will, ermöglicht dies zwar, fordert es aber nicht. Sie enthält Kriterien, nach denen die Mitgliedstaaten ihren Mindestlohn festlegen sollen, etwa die Entwicklung der Löhne und der Produktivität. Als Bezugspunkt für einen fairen Mindestlohn empfiehlt sie 60 Prozent vom mittleren Einkommen (Median) oder 50 Prozent vom Durchschnittslohn eines Landes. Einen gesetzlichen Mindestlohn hatten zu Jahresbeginn 22 der 27 EU-Staaten, zeigt das Statistikportal Statista. Gemessen an der Kaufkraft lag Deutschland an der Spitze. Bulgarien war das Schlusslicht mit 2,41 Euro. Keinen gesetzlichen Mindestlohn haben Österreich, Italien und die skandinavischen EU-Staaten.