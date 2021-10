Koalitionsgespräche : Respekt für die FDP

Die Union macht es der FDP leicht, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen. Die Freien Demokraten müssen dem Teil ihrer Wähler, der auf „Jamaika“ gehofft hatte, nicht mehr begründen, warum nun ernsthaft die Ampelchance ausgelotet wird, der Lagerwechsel. Der Zustand der Union spricht für sich, setzt die FDP aber auch unter einen Druck, den Parteichef Christian Lindner gerne vermieden hätte. In einer Ampel hat die FDP am meisten zu verlieren. Eine glaubhafte Alternative hat sie in den Verhandlungen nicht, solange die Führungsfrage in der Union offen ist.

Ob der siegreiche Kanzlerkandidat Olaf Scholz und die Grünen der Versuchung widerstehen, die politische Zwangslage des wegen seines liberalen Marktvertrauens bislang ungeliebten Dritten auszunutzen? Ein großes Risiko liegt für die FDP darin, wieder in die Rolle des Wirtschaftslobbyisten zurückzufallen, wie beim Hotel-Steuernachlass. Sie sollte ihren potentiellen Regierungspartnern und der Industrie schnell klarmachen, dass sie sich als Partei des Marktes, nicht des großen oder kleinen Kapitals versteht. Das ist ein erheblicher Unterschied.

Die Aufgabe der FDP ist es, bessere Wettbewerbs- und Standortbedingungen für alle auszuhandeln, die sich in der Wirtschaft anstrengen wollen. Es geht darum, ihnen unnötige Gesetzeshürden wegzuräumen und mehr Finanzspielräume zu geben. Es sollten also nicht neue Subventionen für grüne oder soziale Ziele im Vordergrund stehen, sondern wettbewerbsneutrale Steuer- und Abgabensenkungen. Wo Marktchancen liegen, weiß die Regierung weniger gut als jene, die sie täglich im Wettbewerb finden müssen.

Mehr zum Thema 1/

Lindner hat das Bundesfinanzministerium im Blick. Setzte er sich durch, wäre es ein Zeichen, dass die Ampelpartner ein Kernanliegen der Liberalen respektieren, Schulden zu bremsen und so den Staatseinfluss zu zügeln. Es zeugte auch von einem gewissen Vertrauen untereinander, kein Finanzminister kommt ohne Rückhalt des Kanzlers aus. Die FDP wird dafür etwa in der Sozialpolitik manches schlucken müssen, was nicht das Label „Zukunft“ verdient. Wie gut die Ampel ihren Modernisierungsanspruch einlöst, lässt sich daher heute noch nicht absehen.