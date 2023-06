Die FDP hat gefragt – das Bundeswirtschaftsministerium geantwortet: Auf 45 eng bedruckten Seiten gibt das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) Auskunft über Energiebedarfe, Gasleitungen, Mehrfamilienhäuser und allerlei andere Details, die die Liberalen in dem umstrittenen Heizungsgesetz bislang für nicht hinreichend geklärt halten. Doch wer gehofft hatte, der Streit um das Gesetz sei damit vom Tisch, hat sich getäuscht. Die Koalitionspartner stichelten kurz vor dem Wochenende weiter gegeneinander. Und zu dem Gesetz kritisch eingestellte Fachleute zeigten sich von den Antworten auf die FDP, die der F.A.Z. vorliegen, wenig angetan.

„Ich finde schon die erste Antwort überhaupt nicht überzeugend. (...) Warum betreibt man so unredlich Politik zurzeit?“, kommentierte Veronika Grimm, Energieökonomin und Mitglied des Sachverständigenrates auf Twitter.

Diskussion über Emissionszertifikate

In der ersten Frage hatte sich die FDP erkundigt, ob es tatsächlich wirtschaftlicher sei, die Regelungen des Regierungsentwurfes umzusetzen, anstatt den „Gebäudesektor“ schon vor 2027 in einen Emissionszertifikatehandel zu überführen, wie es die Liberalen befürworten. Das Wirtschaftsministerium antwortet unter Berufung auf eine Studie des Mercator-Instituts, „dass ohne umfassende weitere Instrumente wie Förderprogramme und Ordnungsrecht in 2030 CO 2 -Preise von 200 bis 300 Euro je Tonne CO 2 zu erwarten wären. Derzeit beträgt der Preis 30 Euro je Tonne. Die Erfahrung der Energiekrise des vergangenen Jahres zeige, dass „sprunghaft steigende Energiepreise zu starken sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen führen“.

Die Wirtschaftsweise Grimm kritisiert: „Es wird völlig unterschlagen, dass der Preispfad ja gestaltbar ist und auch das Klimageld wird nicht erwähnt.“

Auch unter den Koalitionspartnern ist weiter umstritten, ob das Gesetz, das ursprünglich sicherstellen sollte, dass schon von Anfang 2024 an jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird, noch vor der Sommerpause Anfang Juli verabschiedet wird. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich zuversichtlich geäußert. Er halte das mittlerweile für „absolut realistisch“, sagte Kühnert am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Und ich glaube, auch die Öffentlichkeit hat gemerkt: Viele Einlassungen und Wortmeldungen zu dem Thema haben sich im Tonfall und in der Qualität deutlich verändert.“ Er gehe fest davon aus, dass das Gesetz in der Sitzungswoche des Bundestags in zwei Wochen zur ersten Lesung auf der Tagesordnung stehe. „Das ist die Voraussetzung, damit wir noch vor der Sommerpause – so ist das Bestreben – durchkommen mit dem Gesetz.“

Ganz anders klingen die Liberalen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer sagte, nachdem das Heizungsgesetz in Form und Inhalt durch das Habeck-Ministerium mit einem „unglücklichen Einflugwinkel“ gestartet sei, komme man nun in einen Arbeitsmodus. Hierbei bilde die Beantwortung der FDP-Fragen eine Grundlage. Kühnert sollte daher keinen „künstlichen Zeitdruck“ aufbauen. „Wir brauchen kein schnelles Gesetz, sondern ein gutes“, sagte Meyer. Eine Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes vor der Sommerpause bleibe damit offen und dürfe kein Selbstzweck sein.