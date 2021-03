FDP-Generalsekretär : „Diese Corona-Politik ist eine Zumutung“

Herr Wissing, als Minister in Rheinland-Pfalz tragen Sie die Corona-Maßnahmen mit, die Sie als FDP-Generalsekretär im Bund kritisieren. Was ist denn nun Ihre Haltung zu Corona?

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z. Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wenn ein Bundesgesetz eine Mehrheit findet, dann setzen wir das auf Landesebene um, wir sind eine Rechtsstaatspartei. Wo wir in der Landespolitik freier sind, finden Sie eine klare FDP-Handschrift: Bei uns gab es weder Ausgangssperren noch ein Beherbergungsverbot.

Wenn ich nach Mainz fahre, darf ich dort doch auch nicht übernachten?

Das unsinnige Beherbergungsverbot im vorigen Herbst, das auch vor Gericht gescheitert ist, haben wir in Rheinland-Pfalz nie umgesetzt. Natürlich gibt es auch bei uns einen Lockdown – weil die Infektionszahlen im November so hoch waren. Ich habe aber damals schon erklärt, dass ich das Infektionsrisiko in der Gastronomie nicht sehe. Aber wenn alle Nachbarländer ihre Restaurants schließen, bleibt uns gar nichts anderes übrig.

Was würden Sie in der Corona-Politik grundsätzlich anders machen – wenn Sie könnten, wie Sie wollten?

Wir hätten uns von Anfang an auf den Schutz von Risikogruppen konzentriert, mit mehr Tests und dem Einsatz von FFP2-Masken in Altenheimen. Das wollte die Bundeskanzlerin nicht, damit es nicht zu einer Isolation von Menschen in Pflegeeinrichtungen kommt. Sie wollte lieber allgemeine Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung. Das war nicht erfolgreich. Mehr Schnelltests habe ich schon im September gefordert. Damals hieß es: Das darf der Bürger auf keinen Fall selbst machen. Jetzt wird es umgesetzt, allerdings sind noch viele Fragen offen. Die Wirtschaftshilfen wollte die FDP unkompliziert über die Finanzämter abwickeln. Stattdessen hat sich der Bundeswirtschaftsminister mit seinen inzwischen neun unterschiedlichen Hilfsprogrammen in einem Bürokratiedschungel verheddert.

Einerseits wollen Sie mehr Markt und weniger Staat, andererseits verlangen Sie Corona-Subventionen und mehr Staat in der Impfstoffproduktion?

Es geht nicht um Subventionen. Wenn der Staat einen Betrieb zwangsweise schließt, ist das ein massiver Eingriff in Eigentumsrechte. Deshalb muss er eine Entschädigung zahlen. Und was den Impfstoff betrifft: Ich will nicht, dass der Staat in die Produktion eingreift. Ich will nur, dass er so viel bestellt wie nötig. Die Vereinigten Staaten gingen für 340 Millionen Einwohner mit 12 Milliarden Euro auf Einkaufstour, die EU hatte für 450 Millionen Einwohner gerade Mal 2,9 Milliarden Euro. Deshalb hat man den Biontech-Impfstoff erst mal nicht bestellt nach dem Motto, vielleicht kriegen wir noch was Günstigeres. Später wollte man kurzfristig nachbestellen, aber Biontech hatte seine Produktion schon anderweitig verkauft. Die EU-Kommission hätte einfach bei allen Herstellern so viel Impfstoff bestellen sollen, wie wir brauchen. Dann hätte sie bei fünf Anbietern die fünffache Menge bestellt, die wir tatsächlich brauchen. Das hätte für Deutschland zehn Milliarden Euro gekostet. Der Lockdown kostet zwischen 30 und 50 Milliarden Euro – pro Monat.

Die Fallzahlen steigen, die Mutationen breiten sich aus. Ist jetzt die richtige Zeit für Lockerungen?