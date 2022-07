Lauterbachs Finanzvorstoß : In der Ampel knirscht es schon wieder

In der Koalition gibt es neuen Knatsch, diesmal geht es um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Umstritten ist, wie 2023 das zu erwartende Rekorddefizit von 17 Milliarden Euro zu schließen ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat dazu ein Finanzstabilisierungsgesetz vorgestellt und versichert, er habe sich eng mit dem Finanzminister und FDP-Vorsitzenden Christian Lindner abgesprochen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die Liberalen behaupten allerdings, die Details nicht gekannt zu haben. „Der Unmut in der FDP-Fraktion über diesen Vorstoß ist groß“, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki der F.A.Z. „Es wurde in dieser Frage mit den Fachsprechern nichts abgestimmt, diese mussten aus der Presse erfahren, was das Gesundheitsministerium offenbar vorhat.“ Lauterbachs Vorgehen sei „nicht hilfreich für die Zusammenarbeit in der Koalition“. Kubicki kündigte für die parlamentarischen Beratungen an, „dass die Änderungen erheblich werden und die Beschlussfassung am Ende wenig mit dem Lauterbach’schen Vorschlag zu tun haben wird“.

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, ergänzte, wichtig sei, dass es zu echten Strukturreformen komme „und dass die Maßnahmen im Gesetz ordnungspolitisch und rechtlich sauber sind“. Dieser Vorbehalt dürfte sich gegen eine Regelung richten, wonach der GKV-Spitzenverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts bei den privaten forschenden Arzneimittelherstellern 2023 und 2024 je eine Milliarde Euro in Form einer „Solidaritätsabgabe“ einsammeln soll. Ob und wie diese Abschöpfung erfolgen kann, ist juristisch umstritten.

Auch die Grünen wollen nachbessern

Das Gesundheitsministerium weist die Vorwürfe mit dem Hinweis zurück, die Vorschläge seien regierungsintern ausführlich beraten worden. Am Freitag ging der Entwurf an die Verbände und Länder. „Gerade in Krisenzeiten geben die Sozialsysteme der Bevölkerung Sicherheit. Deshalb müssen alle Beteiligten einen Beitrag zu deren Stabilisierung leisten“, sagte Lauterbach. Die GKV bleibe „erstklassig“. Trotz des Milliardendefizits gebe es keine Abstriche in der Versorgung: „Leistungskürzungen bleiben ausgeschlossen.“ Der Minister kündigte an, für die Ausarbeitung künftiger Finanzreformen eine Expertenkommission zu berufen.

Im Streit mit der FDP springen die Grünen dem Sozialdemokraten bei. „Alle Koalitionspartner waren im Kabinett an der Erarbeitung am Gesetzesentwurf beteiligt“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Janosch Dahmen, der F.A.Z. „Es ist kein faires Spiel, wenn mancher offensichtlich nun suggeriert, es handele sich um eine Eigenmächtigkeit des Gesundheitsministers, die es erkennbar nicht gegeben hat.“ Dahmen sagte, auch die Grünen sähen aber Nachbesserungsbedarf am Gesetz. Insbesondere müsse die im Koalitionsvertrag vereinbarte Regelung kommen, dass der Bund für die Beiträge der Arbeitslosengeld-II-Empfänger mehr Geld an die Krankenkassen zahle: „Da fehlen unterm Strich 5 bis 10 Milliarden Euro im Jahr.“

Mehr zum Thema 1/

Auch von den Ländern kommen erste Widerstände. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisierte gegenüber der F.A.Z. die Sonderabgabe der Pharmaindustrie: „Wir wollen doch Deutschland als Pharmastandort stärken. Die Abgabe dürfte aber Konzerne abschrecken und Mittelständler stark belasten.“ Dabei habe die Pandemie die Bedeutung der heimischen Entwicklung und Produktion gezeigt.