Aktualisiert am

Konflikte in der Ampel

Konflikte in der Ampel :

Konflikte in der Ampel : „Wir können keine Thermostatpolizei losschicken“

Wie beschreiben Sie die Stimmung in der Ampel: Willkommen im Alltag nach den Flitterwochen?

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. Folgen Ich folge Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Wir sind drei sehr unterschiedliche Parteien. Auch in Zukunft werden wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Wichtig ist, dass man das nicht enden lässt in einem kleinsten gemeinsamen Nenner oder Nichtstun, sondern dass trotzdem große Dinge dabei rauskommen. Ein modernes Einwanderungsland ist eines der größten Projekte dieser Koalition. Die Innenministerin macht hier erste Schritte, aber da wartet noch viel auf uns. Wir sind also eine Koalition aus sehr unterschiedlichen Partnern, die sich dennoch viel Gemeinsames vorgenommen haben. Wir haben nicht geheiratet, aber wir wollen das Land wirklich voranbringen.