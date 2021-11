Interview mit FDP-Chef Lindner : „Deutschland unterschätzt Inflationsrisiken systematisch“

Aktualisiert am

Herr Lindner, lernen Sie schon eifrig Englisch für die vielen Treffen in Brüssel und Washington?

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. Folgen Ich folge Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Im Kern zielt Ihre Frage auf die Ressortverteilung in der nächsten Regierung. Dazu kann ich im Moment aber nichts sagen.

Die Erwartung, dass Sie der nächste Bundesfinanzminister werden, haben Sie selbst geweckt.

Als andere Parteien vor der Bundestagswahl das Kanzleramt reklamiert haben, hat die FDP angezeigt, dass wir bereit wären, Verantwortung für solide Finanzen in Deutschland zu übernehmen. Wir befinden uns jetzt aber in der Phase der Regierungsbildung. Jetzt werden die Vorgaben in der Sache verhandelt. Danach Personal.

Aus Brüssel erreicht uns das Gerücht, dass sie gar nicht mehr selbst an dem Amt des Finanzministers interessiert seien.

Darauf kann man nur falsch antworten.

Warum ist das Amt denn so wichtig für die FDP?

Das Amt ist bedeutsam für Deutschland. Es geht um nachhaltig solide Finanzen und Politik gegen Inflationsrisiken. Die Aufgabe ist, private Investitionen zu aktivieren und eine faire Balance zwischen Privat und Staat zu erarbeiten. Zudem stehen nach der französischen Präsidentschaftswahl Debatten in der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an. Hier wird die FDP Beiträge im deutschen Interesse leisten.

Nobelpreisträger Joseph Stiglitz warnte vor einem Finanzminister Lindner. Er fürchtet, dass Sie in der Tradition des Konservativen Wolfgang Schäuble Deutschland und Europa kaputtsparen.

Mir schrieb ein Wirtschaftswissenschaftler eine SMS, dessen Warnung sei meine Salbung zum Falken – darüber musste ich lachen, weil ich mich so nicht gesehen hatte. Jenseits seiner Verdienste steht Herr Stiglitz für den Glauben, dass Wachstumseffekte aus der Geldpolitik und einer extensiven Fiskalpolitik kommen müssten. Hingegen sehe ich die Gefahr, dass die Notenbanken in die Abhängigkeit der staatlichen Fiskalpolitik geraten könnten. Dass die EZB momentan anders zu agieren scheint als die Fed, könnte meine Befürchtung leider untermauern. Deshalb ist sinnvoll, dass Deutschland weiter Anwalt der Stabilität ist.

Stichwort Corona-Wiederaufbaufonds. Olaf Scholz hat als Finanzminister deutlich gemacht, dass dieser für ihn nicht einmalig, sondern der Weg in die Fiskalunion ist. Schließen Sie aus, dass die EU noch mehr gemeinsame Schulden machen wird?

Zum Beispiel die finnische Regierungschefin hat dies gerade ausgeschlossen. Der Wiederaufbaufonds wurde ja zu Recht als Ausnahme gekennzeichnet. Im Deutschen Bundestag gäbe es für eine Fiskalunion keine verfassungsrechtlich sichere Mehrheit. Daher rate ich von spekulativen Debatten ab, zumal die 750 Milliarden Euro überhaupt noch nicht genutzt wurden.

Es gibt Gerüchte über ein zweites Aufbauprogramm für klimapolitische Investitionen. Würde die FDP da mitmachen?

Gesprochen wird viel. Mir leuchten Vorschlägen ein, die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank, realwirtschaftliche Investitionen anzuschieben, auszuschöpfen. Das gilt in gleicher Weise für die Kreditanstalt für Wiederaufbau im Inland. So ließen sich Investitionen mit privatem Kapital hebeln – unter Beibehaltung privater Haftung, was ordnungspolitisch geboten ist. Wovon abzuraten wäre, ist ein Subventionsregime, getragen von den Steuerzahlern. Dann gäbe es Mitnahmeeffekte und ineffiziente Investitionen.

In Brüssel wird verschärft über den Stabilitätspakt diskutiert. Ökonomen vom Europäischen Stabilitätsmechanismus werben dafür, die Schuldenobergrenze von 60 auf 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.