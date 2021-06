Christian Lindner im Interview : „Die FDP würde die Staatsfinanzen nicht den  Grünen überlassen“

Stünde als Finanzminister bereit: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner in seinem Berliner Büro. Bild: © Andreas Pein

Wer will, dass die Union ihre finanziellen Versprechen einhält, muss die FDP an der Regierung beteiligen – so die selbstbewusste Botschaft des FDP-Chefs im F.A.Z.-Gespräch. Schwarz-Grün sei „Lakritz mit Spinat“.