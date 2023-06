Die Regierung ringt immer noch darum, wie sie Ausgaben und Einnahmen im Etat 2024 in Einklang bringen will. Die FDP stärkt nun mit klaren Worten an die Koalitionäre ihrem Finanzminister dem Rücken.

Nach dem üblichen Zeitplan ist die Bundesregierung mit ihrem Entwurf zum Bundeshaushalt 2024 längst in Verzug. Die einzelnen Ressorts wollen insgesamt deutlich mehr Geld ausgeben, als der gegebene Finanzrahmen erlaubt, die Konflikte in der Ampel sind vielfältig.

Während SPD und Grüne daher gerne mit Steuererhöhungen und außerplanmäßiger Neuverschuldung liebäugeln, pocht nun die FDP mit einem geplanten Beschluss ihres Parteipräsidiums erst recht auf Disziplin – und macht damit in der Koalition klare Ansagen für die weiteren Gespräche, in denen sich inzwischen auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) persönlich für eine Einigung bis Anfang Juli einsetzen will.

„Alle Koalitionspartner der Bundesregierung tragen gleichermaßen die Verantwortung für den Haushaltsentwurf“, heißt es dazu in einem der F.A.Z. vorliegenden Beschlussentwurf für die Sitzung des FDP-Präsidiums an diesem Montag. „Je schneller die Ministerien konstruktive Vorschläge für eine Konsolidierung in ihrem Etat vorlegen, desto schneller kann das Kabinett den Entwurf in den Bundestag einbringen.

Ein verteilungspolitisches ‚Wünsch-Dir-Was‘ kann es nicht mehr geben.“ Als Kandidaten für schwierige Etatgespräche galten zuletzt vor allem die grünen Ministerinnen Annalena Baerbock (Auswärtiges) und Lisa Paus (Familie), die SPD-Ministerinnen Nancy Faeser (Inneres) und Svenja Schulze (Entwicklung), aber auch FDP-Minister Volker Wissing (Verkehr und Digitale Infrastruktur).

Eingebettet sind die Ansagen in dem FDP-Beschlussentwurf in den Aufruf zu einer „ökonomischen Zeitenwende“ – mit dieser Leitlinie: „Wir brauchen Konsolidierung statt Subventionierung, Marktwirtschaft statt Umverteilung, Entlastung statt Belastung, Investitionen statt Bürokratie.“ Und konkreter zur Haushaltspolitik: „Statt Debatten über Steuererhöhungen oder einen Industriestrompreis brauchen wir Konsolidierung, Entlastungen und mehr Marktwirtschaft.“ Dazu gehöre, Ausgaben des Staates auf den Prüfstand zu stellen und klare Prioritäten zu setzen. Die Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse sei schon wegen der stark gestiegenen Kreditzinsen unverzichtbar.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) persönlich in die Etatgespräche eingeschaltet hat, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) derzeit mit den einzelnen Ministerien über deren Ausgabenspielräume im Bundeshaushalt 2024 führt. Dieser Schritt ist ungewöhnlich und zeigt einmal mehr, wie schwer sich die Ampelkoalition damit tut, in Finanzfragen auf einen Nenner zu kommen. Aus demselben Grund hatte Lindner schon auf die eigentlich Mitte März anstehende Vorlage von Haushaltseckwerten für 2024 verzichtet. Die bilden üblicherweise das Gerüst für die Vorbereitung des bis Juni vom Bundeskabinett zu beschließenden Etatentwurfs.

Absage an weiteren Staatshilfen für Intel

Neuen Konfliktstoff neben der ohnehin schwierigen Haushaltslage werfen Forderungen des US-Konzerns Intel nach höheren Staatshilfen für seine geplante große Chipfabrik in Magdeburg auf. Zugesagt sind schon 6,8 Milliarden Euro an Subventionen, inzwischen steht aber eine Forderung nach 10 Milliarden Euro im Raum.

Während sich das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) aufgeschlossen zeigt, stellt sich Lindner klar dagegen. „Im Haushalt ist kein Geld mehr vorhanden“, sagte er dazu der „Financial Times“. „Wir versuchen gerade, den Haushalt zu konsolidieren, nicht ihn zu erweitern.“ Im Zweifel müssten Kanzleramt und Wirtschaftsministerium zeigen, „wo die zusätzliche Finanzierung herkommen soll“. Aber auch unabhängig von der konkreten Haushaltslage sei er kein großer Freund solcher Subventionen, bekannte Lindner.

Untermauert wird diese Position durch den Beschlussentwurf für das FDP-Präsidium, der eine mildere allgemeine Unternehmensbesteuerung anstelle fallweiser Staatshilfen propagiert. „Neben Industrieunternehmen denken inzwischen immer mehr mittelständische Betriebe darüber nach, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern“, heißt es darin warnend, es drohe gar „Deindustrialisierung“.

Eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit erfordere „die Absenkung der Unternehmenssteuern auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau sowie eine mittelstandsfreundliche Erbschaftsteuer und die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags“.