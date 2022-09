Eingewechselt : Hypovereinsbank-Chef geht als Finanzvorstand zum FC Bayern

Hypovereinsbank-Chef Michael Diederich wechselt im kommenden Frühjahr zum FC Bayern München und löst dort seinen Banker-Kollegen Jan-Christian Dreesen als Finanzvorstand ab. „Ich würde die Hypovereinsbank nicht für irgendeine Rolle verlassen, aber die Möglichkeit, die mir angeboten wurde, konnte ich nicht ablehnen“, sagte Diederich am Donnerstag in München. Er sei Fan des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der 57-Jährige führte die Tochter der italienischen Unicredit seit 2018 und war damals in den Aufsichtsrat des FC Bayern eingezogen. Bei der Hypovereinsbank (HVB) löst ihn zum 1. März 2023 Marion Höllinger ab, die bisher für das deutsche Privatkundengeschäft zuständig ist.

„Auch wenn die Zeiten, durch die wir die Bank steuern, nicht einfach sind, sind wir gut aufgestellt, um als Unicredit ein neues Kapitel aufzuschlagen“, erklärte Höllinger. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren für die HVB und war im vergangenen Jahr in den Vorstand aufgerückt. Unicredit-Chef Andrea Orcel sagte, Höllinger könne dazu beitragen, „dass die Hypocereinsbank künftig ihr volles Potential entfalten kann“.

Beim FC Bayern wird Diederich zum 1. Juli 2023 zugleich Stellvertreter von Vorstandschef Oliver Kahn. In den Vorstand des größten deutschen Fußballclubs zieht er schon zum 1. April ein. In den drei Monaten soll Dreesen sein Amt an ihn übergeben. Der 55-Jährige war 2013 von der BayernLB zum FC Bayern gekommen und verlängert seinen Mitte 2023 auslaufenden Vertrag nicht.

Der FC Bayern steht nach sieben Spielen auf dem 5. Platz in der Bundesliga. Nach drei Siegen in Folge, kam der Rekordmeister in den folgenden Partien nie über ein Unentschieden hinaus. Zuletzt verloren die Münchener sogar gegen den FC Augsburg. Am Freitag spielen sie gegen Bayer Leverkusen.