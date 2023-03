Manchmal wirkt die Atmosphäre so heil, glatt und sauber, dass man darauf wartet, wie jemand den doppelten Boden wegzieht. Mit ein bisschen Fantasie könnte das Gelände auch der Schauplatz für eine Netflix-Krimi-Serie sein, in der die heile Fassade des Heilfastens in sich zusammenfällt und mit jedem Schluck Fruchtsaft die Abgründe des Verzichts sichtbar werden.



Leonard Wilhelmi verkörpert diese heile Welt wie wohl niemand sonst. Er führt das Familienunternehmen in vierter Generation und wenn man ihn erlebt, hat man das Gefühl, dass sich die Fastendynastie Buchinger Wilhelmi ihren Erben geschnitzt hat. So perfekt passt er in seine Rolle. Er hat die Klinik von seinen Eltern übernommen, ist hier aufgewachsen. Er hat, wenn man so will, das Fasten mit der Muttermilch aufgesogen.