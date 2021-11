Probleme durch Fangquoten : „Für die Ostseefischerei ist das der Tod“

Aktualisiert am

Herr Sander, wie viele Fischer gibt es in Deutschland?

Unserer Branche geht es nicht gut. Ungefähr 2000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte arbeiten noch in der Meeresfischerei. Wir kommen von fünfstelligen Zahlen. In der Binnenfischerei einschließlich der Aquakultur sind es etwa noch mal so viele.

Was setzt Ihrer Branche zu?

Gerade machen uns Fanggebietsverluste zu schaffen. In der Nordsee wird ein Windrad nach dem anderen gebaut oder geplant. Die halbe Nordsee ist schon dicht, und es sollen noch 40 Prozent mehr Windräder kommen. Wir haben schon viel verloren, durch Schutzgebiete, Bagger- und Verklappstellen, Kabeltrassen, Seefahrtstraßen, Pipelines und so weiter. Da bleibt für die Fischerei wenig Platz.