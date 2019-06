Studie zur Familienpolitik : So plump rechnet Unicef

„Deutschland ist Sechster bei der Familienfreundlichkeit“ – so steht es in einem neuen Unicef-Ranking, so steht es heute in vielen Medien. Leider taugt die Studie des Kinderhilfswerks wenig bis nichts. Eine Analyse.

„Deutschland gehört zu den familienfreundlichsten Ländern der Welt“, drang es heute morgen aus dem Radio. „Deutschland im Unicef-Ranking: Sechster bei der Familienfreundlichkeit“, verkünden auch Tagesschau.de und diverse andere Medien. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Ausgerechnet Deutschland mit seiner Geburtenrate von statistisch gerade einmal 1,59 Kindern je Frau soll derart familienfreundlich sein? Gibt es in Berlin, Leipzig oder Witten etwa keine Elterndemonstrationen wegen zu weniger Betreuungsplätze? Sind die Hartz-IV-Regelsätze mit beispielsweise 44,85 Euro monatlich für Schuhe und Kleidung für ein zehnjähriges Kind nicht extrem niedrig angesetzt?

Wer sich die Mühe macht, nach der Studie im Original zu suchen, erfährt ebenfalls Erstaunliches. Unicef-Deutschland etwa hat die Studie nicht auf ihrer Internetseite und hat auch keine Meldung dazu auf ihrem deutschen Internetauftritt. Auf Nachfrage heißt es, dass man sich „aus internen Gründen“ dagegen entschieden habe, die Studie zu übersetzen oder sie auf die eigenen Seiten zu stellen. Welche Gründe das sind, will eine Sprecherin nicht sagen. Immerhin verschickt sie einen Link zur Studie, die den Titel trägt „Are the world's richest countries family friendly?“ (auf deutsch: „Sind die reichsten Staaten der Welt familienfreundlich?“).

Wer die 22 Seiten dünne Publikation genauer studiert, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zunächst einmal haben die Autoren lediglich 41 Staaten aus der OECD und der EU miteinander verglichen. Von diesen 41 aber haben die Autoren in gleich zehn Ländern keine vergleichbaren Daten gefunden, sodass in das „Länderranking“ nur 31 Staaten Eingang fanden. Das führt dazu, dass nicht etwa die Vereinigten Staaten (die in den allermeisten Bundesstaaten keinen bezahlten Mutterschutz haben) auf dem letzten Platz stehen, sondern die Schweiz als familien-unfreundlichstes Land an den Pranger gestellt wird.

Mangelhafte Indikatoren

Fragwürdig ist auch, woran die Studie die Familienfreundlichkeit eines Landes festmacht. Die Autoren ziehen dazu vier Indikatoren heran: Zunächst listen sie auf, wie lange eine Mutter ihrem Arbeitsplatz fernbleiben kann, ohne Lohneinbußen hinnehmen zu müssen. Konkret multiplizieren sie die Dauer des bezahlten Fernbleibens (in Deutschland wäre das der gesetzliche Mutterschutz und die Elterngeld-Zeit) mit der Höhe der Ausgleichszahlung. Wenn beispielsweise eine Mutter Anspruch auf 20 Wochen bezahltes Fernbleiben hat und sie in dieser Zeit 50 Prozent ihres durchschnittlichen Lohnes vom Staat erhält, wird das in der Tabelle als 10 Wochen voller Lohnersatz gewertet. Diese Vorgehensweise macht Sinn.

Über den zweiten Indikator lässt sich hingegen zumindest streiten. Er hält fest, wie viele Wochen voller Lohnausgleich nur für Männer reserviert sind. Je mehr Wochen, desto besser fällt die Rangfolge des Staates aus. Diese Sichtweise unterstreicht die Studie durch ihr Titelbild: Darauf ist nicht etwa eine Frau mit ihrem Baby zu sehen oder aber die glücklichen Eltern gemeinsam, vielmehr ist ausschließlich ein junger Mann auf einem leeren Krankenhausbett abgebildet, der ein Neugeborenes in den Händen hält. Ist es aber angemessen, in einer objektiv scheinenden Rangliste zur Familienfreundlichkeit (nicht zur Gleichberechtigung) Punktabzüge zu geben, wenn es wenig Zeit nur für Väter gibt? Wäre es nicht vielleicht sogar objektiv familienfreundlicher, die Eltern erhielten in jedem Fall 14 Monate Elterngeld und sie dürften sich selbst aussuchen, ob und wie sie sich diese Zeit aufteilen?

Eine stumpfe Addition führt zum Ergebnis

Der dritte und vierte Indikator sind ebenfalls diskutabel. Die Autoren untersuchen hier schlicht, wie viel Prozent der Kinder einer Altersgruppe in einer Kita beziehungsweise im Kindergarten sind. Auch hier gilt: Je höher, desto besser. Doch was sagen diese Indikatoren wirklich aus? Wenn ein Land wie Ungarn beispielsweise 72 Wochen vollen Lohnausgleich für Frauen bezahlt, nehmen natürlich nur wenige einen Kita-Platz in Anspruch. Darf man in einer Studie zur Familienfreundlichkeit aber ein Land dafür abstrafen, dass eine Mutter in den ersten Lebensjahren selbst auf ihr Kind aufpasst? Ist nicht die einzig richtige Frage, ob es in jedem Land genug Betreuungsplätze für alle Kinder gibt, deren Eltern einen Platz für sie wollen? Für Unicef jedenfalls ist die Sache klar: Je mehr Kinder in der Kita sind, desto familienfreundlicher ist das Land. Das ist arg kurz gesprungen. Davon abgesehen sagt eine hohe Quote allein nichts über die Qualität der Betreuung aus und auch nichts darüber, ob die Eltern ihr Kind dort nur für vier Stunden oder aber ganztags betreuen lassen können und wie viel sie dafür zahlen müssen.

Mehr zum Thema 1/

Auch andere Indikatoren, wie beispielsweise die Höhe des Kindergeldes, eine mögliche Geburten-Einmalzahlung, die Höhe der staatlichen Unterstützung für arme Familien, die Qualität der Schulen und der Betreuungsmöglichkeiten jenseits von 6 Jahren berücksichtigt die Studie nicht.

Einen geradezu haarsträubenden Ansatz aber wählen die Autoren in der Berechnung der finalen Rangfolge: Sie addieren den Rang eines Staates in den vier Kategorien ungewichtet und teilen die Summe anschließend stumpf durch vier. Am Beispiel von Deutschland addieren sie den 12. Platz für bezahlte Mutterzeit mit dem 10. Platz für bezahlte Nur-Vater-hat-Anspruch-Zeit und dem 13. und 14. Platz für eine hohe Betreuungsquote. 12 +10 +13+12 ergibt 47. Diese Summe geteilt durch 4 (für die vier Indikatoren) ergibt den ausschlaggebenden, finalen „Durchschnittsrang“ von 11,75. Mit den Worten der Tagesschau: Sechster bei der Familienfreundlichkeit.

Solche Rankings braucht kein Mensch.