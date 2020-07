EU-Gipfel : Falsche Magie

Ein Staat mit gesunden Finanzen ist in der Lage, auch in einem schweren Wirtschaftseinbruch mit schuldenfinanzierten Ausgaben aktiv gegen die Krise vorzugehen, ohne das Vertrauen der Kapitalmärkte zu verlieren. Leider befinden sich die öffentlichen Finanzen in einer Reihe europäischer Länder in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht in der Lage wären, finanzpolitisch auf eigenen Füßen stehend diese Krise wieder zu überwinden – obgleich die Europäische Zentralbank in einem nie gekannten Ausmaß Staatsanleihen kauft und damit einen Beitrag zur Zahlungsfähigkeit angeschlagener Staaten leistet.

In einer ersten Reaktion nach dem Ausbruch der Krise hatten einige Regierungen den Versuch unternommen, mit der Einführung von Eurobonds, die eine gemeinsame Haftung aller Eurostaaten für Schulden eines Staates bedeuten, die Architektur der Eurozone nachhaltig in ihrem Sinne zu verändern. Das konnte Angela Merkel verhindern.

Im Gegenzug ließ sie sich, um das Verhältnis zu Frankreich und den Zusammenhalt in der Europäischen Union fürchtend, im Duett mit Emmanuel Macron auf einen sogenannten Wiederaufbaufonds unter dem Dach der Europäischen Union ein, der, erstmals und juristisch wohl allenfalls als Ausnahme in einem Notfall zulässig, eine umfangreiche Ausgabe von Anleihen durch die EU vorsieht.

Einige Länder sind der Überschuldung nahe

Was Ratspräsident Charles Michel als „Magie des europäischen Projekts“ preist, bezeichnet Macron offen als „echte Transferzahlungen“. Auch in Deutschland lobpreisen Zeitgenossen die Aufnahme europäischer Schulden ohne die Existenz eines europäischen Staates als Ausdruck eines großartigen Einigungswerks.

Tatsächlich ist diese Schuldenaufnahme nichts anderes als das Eingeständnis, dass einige europäische Länder, darunter nicht nur kleine, dem Zustand der Überschuldung bedenklich nahe sind. Die Absicht, die von dem EU-Fonds ausgegebenen Mittel überwiegend als Zuschüsse und nicht als Kredite an die Einzelstaaten weiterzuleiten, gesteht diesen ernüchternden Befund ebenso offen ein wie die ursprüngliche Absicht, die Verwendung der Mittel für sogenannte Wiederaufbauprojekte von der EU-Kommission überprüfen zu lassen.

Vor der Kommission als Kontrolleur fürchtet sich aus gutem Grund keine nationale Regierung. Zu befürchten ist vielmehr, dass sich weitere Anlässe finden werden, um nach Zuschüssen anstelle von Krediten zu rufen.

Sollte sich die europäische Wirtschaft nicht rasch erholen und substantielle Ausfälle von Krediten Banken in Schwierigkeiten bringen, werden rasch Stimmen laut werden, die nationale Bankenrettungen im Interesse der „Magie des europäischen Projekts“ mit europäischen Zuschüssen finanzieren wollen.

Vielleicht kann Macron dann auch wieder sagen: „Ihr könnt mich für verrückt halten mit meinen Zuschüssen, okay, aber Angela ist auf meiner Seite.“

Studien zeigen, dass der Rückstand etwa der italienischen Wirtschaft in der Informationstechnologie nicht so sehr auf mangelndes Geld zurückzuführen ist, sondern vor allem auf ineffiziente Wirtschaftsstrukturen, die nicht berufliche Leistung, sondern persönliche Beziehungen belohnen. Mehr als nur naiv ist der Glaube, wirtschaftliche Probleme ließen sich einfach mit Geld zuschütten. Die ökonomische Ratio wurde in Brüssel von der Gruppe um Mark Rutte vertreten. An deren Seite hätte „Angela“ stehen müssen.