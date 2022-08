Bußgeld-Rückzahlungen : Die Niederlagen der EU-Kommission vor Gericht bergen Milliardenrisiken

Kartellbußen, die die Europäische Kommission gegen meist sehr große Konzerne verhängt, sind grundsätzlich auch für die EU-Staaten etwas Feines. Denn die Bußgelder fließen direkt in den EU-Haushalt. Sie erhöhen damit nicht den Umfang des Budgets. Vielmehr verringern sie die Beiträge, die die Mitgliedstaaten anteilig in den Haushalt einzahlen. Es handelt sich nicht mehr um Peanuts, denn die Kommission ruft für Kartellbußen mittlerweile regelmäßig Milliardenbeträge auf. Den bisherigen Rekord erzielte sie 2018 im Android-Verfahren gegen Google, in dem für den Internetkonzern rund 4,3 Milliarden Euro fällig wurden. In zwei weiteren Verfahren musste Google noch einmal 3,9 Milliarden Euro zahlen. Die Beträge dürften nicht geringer werden, da sich die Höhe der Bußgelder an der Höhe des Jahresumsatzes bemisst. Bis zu 10 Prozent des Umsatzes kann die Kommission einem Unternehmen aufbrummen – Geld, das „die Beiträge der Steuerzahler zum EU-Haushalt mindert“, wie es die Kommission formuliert.

Umgekehrt gilt das freilich auch: Wenn die zuständigen EU-Gerichte – wie in den vergangenen Jahren mehrfach geschehen – die Entscheidungen der Wettbewerbsbehörde kassieren, muss die EU auch die in Brüssel längst eingegangenen Bußgelder zurückzahlen. Die so entstehende Lücke muss aus dem laufenden Haushalt geschlossen werden. Entweder sind dort noch Mittel übrig, oder es wird ein Nachtragshaushalt fällig. „So oder so müssen die Mitgliedstaaten bluten“, sagt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. „Dass die Europäische Kommission regelmäßig hochkarätige Wettbewerbsfälle verliert, ist nicht nur peinlich, sondern wird langsam auch zum Haushaltsrisiko“, kritisiert Ferber.

„Unvollständig“ geprüft

Der CSU-Politiker hat von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Auskunft über den konkreten Umfang weiterer Haushaltsrisiken verlangt, die aus vor Gericht verlorenen Fällen resultieren. Anlass für Ferber war das Urteil des zuständigen EU-Gerichts vom Januar dieses Jahres. Die Richter kassierten eine seinerzeit spektakuläre Kommissionentscheidung aus dem Jahr 2009. Die EU-Behörde hatte damals dem Chiphersteller Intel eine Kartellbuße von 1,06 Milliarden Euro aufgebrummt. Intel klagte dagegen – und bekam (fast 13 Jahre später) vor Gericht Recht. Die Richter erklärten das Bußgeld in vollem Umfang für nichtig. Als Hauptbegründung nannten sie den Befund, dass die Kommission die ökonomischen Folgen der von ihr beanstandeten Verhaltensweisen des Unternehmens nur „unvollständig“ geprüft habe.

Nach dem Urteil hat Intel nicht nur das Bußgeld zurückgefordert, sondern zusätzlich auch 593 Millionen Euro an Zinsen. Das Unternehmen beruft sich auf ein anderes Urteil des EU-Gerichts, in dem die Richter einen Zinssatz für Rückforderungen als angemessen erachten, der sich aus dem Refinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank und einem Aufschlag von 3,5 Prozent zusammensetzt. „Mit diesem Zinssatz läppern sich Rückzahlungsforderungen gegenüber der Kommission schnell zu erheblichen Beträgen“, sagt Ferber.

In ihrem Antwortschreiben kündigt die Kommissarin an, Intels Zusatzforderung anfechten zu wollen. Der Rechtsstreit geht also weiter. Zugleich räumt Vestager aber ein, dass in zwei vergleichbaren Fällen – es geht um British Airways und Printeos – weitere auf Zinszahlungen beruhende Rückforderungen auf die Kommission zukommen könnten. Offen ist offenbar noch, ob auch der amerikanische Chiphersteller Qualcomm Forderungen geltend macht, die über die Rückzahlung des verhängten Bußgelds hinausgehen. Im Juni war die Kommission auch im Qualcomm-Verfahren vor Gericht auf die Nase gefallen. Das EU-Gericht hatte die 2018 verhängte Buße von 997 Millionen Euro für nichtig erklärt. Dieses Urteil kann die Kommission noch vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten.