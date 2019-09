Was ist dran an den Ost-West-Mythen?

Faktencheck : Was ist dran an den Ost-West-Mythen?

1. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind gar nicht mehr so groß.

Ralph Bollmann, Corinna Budras

Das könnte man meinen, wenn man florierende Ost-Städte wie Leipzig oder Potsdam, Jena oder Rostock sieht – und auf der anderen Seite arme West-Kommunen im Ruhrgebiet oder im Nordosten Bayerns. Im Ganzen ist der Unterschied aber enorm. Das fängt schon bei den Einkommen an: 3434 Euro im Monat verdient der durchschnittliche Vollzeitbeschäftigte im Westen, 2707 Euro sind es im Osten. Das mittlere Vermögen liegt im Westen mit 92.500 Euro sogar viermal höher als im Osten mit 23.400 Euro.

Selbst das ist noch die halbe Wahrheit, denn bei Älteren ist die Kluft noch viel größer, und richtig große Vermögen gibt es im Osten praktisch nicht. Riesig ist auch der Abstand bei den Führungskräften: Sogar in Ostdeutschland selbst stammen nach einer Studie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2016 rund 80 Prozent der Chefs aus dem Westen.

2. Die Ostdeutschen sind benachteiligt, vor allem bei der Rente.

Wenn es um die Ungleichheit zwischen Ost und West geht, ist die Rente wohl das emotionalste Thema. Es stimmt einerseits, dass Ostdeutsche, die schon in Rente sind, im Verhältnis zu ihrer Arbeitsleistung weniger ausbezahlt bekommen als Westdeutsche. Andererseits werden aber auch die Beiträge höher gewichtet, die Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzahlen. Wer also seit 1990 einen größeren Teil der Zeit gearbeitet hat, fährt mit dem getrennten Rentenrecht besser als mit einem gemeinsamen. Ganz davon abgesehen, dass im Osten mehr Frauen arbeiten und die Ausbildungszeiten im Schnitt kürzer sind, was sich positiv auf die Durchschnittsrenten auswirkt.

3. Im Osten gibt es kaum mehr junge Menschen.

Die Wiedervereinigung hat den Osten Deutschlands leergefegt. Ganze Abiturjahrgänge sind damals abgewandert, um im Westen ihr Glück zu suchen. Insgesamt waren es über die Jahre mehr als 3,6 Millionen Menschen, fast ein Viertel der Bevölkerung. Da lässt sich leicht das Bild des alten, frustrierten Ostdeutschen zeichnen. Natürlich hat diese Abwanderung ihre Spuren hinterlassen, aber verschwiegen wird häufig, dass es auch 2,4 Millionen Zuzüge aus dem Westen gab – und dass die Abwanderung schon seit Jahren gestoppt ist.

Inzwischen kommen mehr Menschen in die neuen Bundesländer als abwandern. In Studentenstädten wie Leipzig, einer der am stärksten wachsenden Städte Deutschlands, gehört man als Mittvierziger deshalb schon längst zum alten Eisen. Von einem Brain-Drain, also dem nachhaltigen Verlust von gut ausgebildeten Menschen, kann ebenfalls keine Rede sein. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatte 2017 im Westen knapp ein Drittel der Menschen (32,8 Prozent) mindestens ein Fachabitur, im Osten waren es 27,6 Prozent.

4. Im Osten leben die Abgehängten.

Was unter „Abgehängten“ eigentlich zu verstehen ist, liegt im Auge des im Pauschalieren geübten Betrachters. Gut möglich, dass sich das Wort an das „Tal der Ahnungslosen“ anlehnt, wo all jene in der DDR lebten, die kein Westfernsehen empfangen konnten. Und wenn das Internet das neue Fernsehen ist, muss man feststellen: Beim Breitbandausbau hat Ostdeutschland ganz klar das Nachsehen. Sachsen-Anhalt liegt im Ländervergleich auf dem letzten Platz mit einer Verbreitung von etwas mehr als 68 Prozent der Haushalte. Der gesamtdeutsche Durchschnitt liegt mit 88 Prozent klar darüber. An der Spitze stehen Bremen, Hamburg und Berlin. Auch mit der Mobilfunktechnologie 4G ist der Osten nicht voll ausgestattet, aber das Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind in diesem Punkt noch schlechter dran.