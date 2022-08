Nach 9-Euro-Ticket : Fällt bald bis zu jede dritte ÖPNV-Verbindung weg?

Die Freude über einen günstigen öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) findet nach dem Ende des 9-Euro-Tickets kommende Woche ihr jähes Ende. Noch schlimmer könnte es jedoch im nächsten Jahr kommen: Dann droht die Freude umzukippen in reine Katerstimmung, fürchten die großen Verbände, die die Interessen der Verkehrsunternehmen in Deutschland vertreten.

In Briefen an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), die Verkehrsminister der Länder sowie die Mitglieder des Verkehrsausschusses des Bundestags machen sie zwei Drohszenarien auf: Wenn es nicht vom Bund noch in diesem Jahr zusätzliche Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro gibt, muss entweder das Angebot „massiv eingeschränkt“ werden – und zwar um bis zu 30 Prozent. Das würde auch Arbeitsplätze in den Regionen kosten. Oder es drohten Tariferhöhungen von bis zu 20 Prozent, heißt es unisono in einem Schreiben vom Bundesverband Schienennahverkehr, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und dem Verband der privaten Wettbewerbsbahnen Mofair. Bei den Preiserhöhungen um 20 Prozent geht es um die Tarife, die vor dem 9-Euro-Ticket galten, nicht etwa um die stark vergünstigte Version, die als dreimonatige Preissenkung zur Entlastung der Bürger angelegt war.

Der Brief erreicht Bund und Länder vor einem Sonder-Verkehrsministertreffen an diesem Freitag, in dem sie über das 9-Euro-Ticket und die Zukunft des ÖPNV diskutieren wollen. Im Vorfeld des Treffens greifen die Verbände damit ein Thema auf, das die Debatte schon im Frühjahr dominiert hat und zu erhitzten Diskussionen führte – bevor das 9-Euro-Ticket die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Neue Fahrzeuge werden teurer

Nachdem sich der Wirbel um die einmalige Entlastungsmaßnahme gelegt hat, kommen die alten Probleme auf den Tisch: Unter den steigenden Energie- und Personalkosten leiden auch die Verkehrsunternehmen, und dafür haben sie bisher noch keinen Ausgleich erhalten, obwohl die Ampelregierung schon eine Erhöhung des Bundeszuschusses, bekannt unter dem Schlagwort der Regionalisierungsmittel, signalisiert hat.

Aber eine konkrete Zahl hat Bundesverkehrsminister Wissing noch nicht genannt – sehr zum Ärger der Verkehrsunternehmen und der Länderkollegen. Zunächst einmal möchte er das Dickicht der unübersichtlichen Ko-Finanzierung von Bund und Ländern lichten. Für die Bereitstellung des ÖPNV sind nämlich die Länder zuständig, allerdings ist der Bund verpflichtet, die Leistung jedes Jahr mit einem Milliardenbetrag zu unterstützen.

In ihren Briefen stellen die Betreiber die hauptsächlichen Kostentreiber im ÖPNV dar: Die Fahrzeugbeschaffung schlägt mit 20 Prozent zu Buche, heißt es da. Gegenüber dem Jahr 2021 sind die Einkaufspreise um bis zu 30 Prozent gestiegen. So werden die Fahrzeuge immer teurer, weil sie mit alternativen Antrieben ausgestattet sind, um umweltfreundlicher zu werden. Die Fahrzeughersteller seien anders als früher nicht mehr bereit, die Risiken von steigenden Materialkosten zu tragen. Die Herstellung der Fahrzeuge ziehe sich häufig über zwei bis vier Jahre hin – von Vertragsunterzeichnung bis zur Auslieferung des letzten Fahrzeugs. „Das führt zu weiteren erheblichen Preissteigerungen und einer zusätzlichen Risikoverlagerung hin zu den Aufgabenträgern“, schreibt der Bundesverband Schienennahverkehr.

Auch die Personalkosten steigen

Auch die steigenden Zinsen machen das Leben nicht einfacher: Die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten machten die Beschaffung der rund 200 neuen Fahrzeuge teurer. Ähnlich unvorhersehbar sind die Personalkosten, rechnet der Verband vor. Ihr Anteil an den Gesamtkosten beträgt ebenfalls bis zu 20 Prozent. Dort schlagen die Kostenerhöhungen in den vergangenen zwei Jahren mit jeweils etwa 3 Prozent zu Buche. Bei Tarifforderungen in anderen Branchen, die mitunter über 8 Prozent liegen, ist allerdings auch dies ein Bereich, der die Unternehmen in Zukunft noch weiter belasten wird.

Den Verkehrsministern und den Mitgliedern des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages ist dieses Pro­blem leidlich bekannt: Bei einer Anhörung des Verkehrsausschusses im Mai warnten alle Experten, dass eine deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel des Bundes dringend notwendig sei. Der Bund überweist in diesem Jahr bereits 9,4 Milliarden Euro an die Länder. Auch in Zukunft wird das Problem nicht kleiner. Schon lange ist beschlossen, dass die Regionalisierungsmittel jedes Jahr um 1,8 Prozent steigen sollen. Doch hier ist die Einschätzung der Verkehrsunternehmen ebenfalls eindeutig: Das reiche längst nicht mehr aus, um die Kostensteigerungen auszugleichen.