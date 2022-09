Fachkräftemangel : Nicht alle werden mit Kusshand genommen

Die Universitätsstädte Jena, Trier und Erlangen haben jeweils rund 112.000 Einwohner. So groß ist auch die Zahl der Ausbildungsplätze, für die sich bis August niemand beworben hat. Andrea Nahles stellte Ende August in ihrer ersten Pressekonferenz als Chefin der Bundesarbeitsagentur die aktuelle Lage am Ausbildungsmarkt vor. Ihrem Haus wurden insgesamt 519.500 betriebliche Ausbildungsplätze gemeldet. Diesen gegenüber standen nur 407.600 Bewerber.

Junge Menschen sind damit am Arbeitsmarkt so begehrt wie nie. „Ich wäre gern noch einmal Jugendlicher“, sagt Mathias Albert. „Und das nicht nur, weil jeder gern noch einmal jung wäre.“ Albert ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Bielefeld und leitet seit mehr als 20 Jahren die Shell-Jugendstudie. Darin untersucht er die Einstellungen, Ansichten und Perspektiven der jungen Generation. „Sie haben gerade so viele Möglichkeiten wie nie zuvor und hervorragende Berufsaussichten.“